縮短交通時間 旗津渡輪站直通旗津燈塔新步道完工

旗津渡輪站直通旗津燈塔新步道完工，步道周邊空間同步改造，可望成為旗津新景點。（工務局提供）

2025/09/18 10:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府推動旗津輪渡站到旗後山登山口新闢人行步道及周邊景觀美化工程，近期順利完工啟用，高市工務局指出，原本950公尺長的路線縮短為350公尺，走到旗津燈塔變快很多。

工務局說明，過去從旗津輪渡站前往旗後燈塔的參訪動線複雜、冗長，且不利嬰兒推車、輔具需求等族群，經與港務公司協調，利用既有旗津燈塔停車場及閒置土地，開闢一條直線串連的人行步道，原來950公尺長的路線縮短為350公尺，並以平整、耐久的優質材料打造安全美觀的公共空間。

打造新步道同時，也全面更新海岸路人行道欄杆、整理路側告示牌，並拆除安檢所舊有庫房與圍籬，有效增進景觀通透性，強化海灣的視野效果，拉近與自然環境的距離。

工務局指出，先前已改善旗後山山腳下至燈塔登山步道，以強化排水導向效果與步行穩定性的瀝青混凝土材料換新鋪面，降低青苔滋生與滑倒風險，近期再接力完成海岸路街區建物彩繪、景觀美化，以及增設銜接海岸路人行道與旗後山登山步道的最新捷徑，讓遊客、居民及燈塔、港口工作人員都能享有更優質的通行環境。

旗津渡輪站直通旗津燈塔新步道完工，從渡輪站走到旗津燈塔距離縮點三分之二。（工務局提供）

