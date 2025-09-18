出國急病慘噴數百萬 駐日代表處籲保險要買對揭必買項目

駐日代表處發文分享案例，提醒國人出國前務必針對相關活動進行投保，以免發生意外，導致必須面臨數萬甚至上看數百萬的費用或高額賠償金。（圖擷自臉書）

2025/09/18 10:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多台灣人都喜歡到日本旅遊，不過近日駐日代表處發文分享案例，提醒國人出國前務必進行投保，且保險要買對，以免發生意外，導致必須面臨數萬甚至上看數百萬的費用或高額賠償金。

「台北駐日經濟文化代表處 那霸分處」在臉書發文呼籲，「出國旅遊，保險要買好買滿買對」、「出國玩得開心很重要，但保障更不能少」，別以為「應該不會發生什麼事」，風險往往就在一瞬間。

該文也分享3個今年真實發生的案例。案例一是有民眾6月在日本宮古島租車，因為覺得只租一天、離島路況好路上車不多，就沒加買額外保險。結果不慎與計程車擦撞，車體受損，總賠償金額高達30萬日圓（包含修車費+租車公司營業損失NOC），折合新台幣約6.1萬元。

案例二則是有民眾自認駕駛經驗豐富，8月在日本租車也沒加保。結果回國前一天與貨車發生擦撞，需賠償對方與租車公司共12萬日圓，折合新台幣約2.4萬元。

案例三則是有民眾7月在沖繩旅遊，突發急病緊急開刀，後來用醫療專機轉送回台灣接受治療。在日本醫療費與醫療專機費用高達新台幣數百萬元

「那霸分處」也提醒，如果想在日本「租車自駕」，千萬別只買基本對人責任保險，建議宜加保一些項目，包含「對財物賠償（對方車輛與財物損失）」、「車輛賠償（租車公司修車費）」、「NOC（營業損失賠償）」。

「那霸分處」也提到，日本醫療費用高昂，建議旅平險內容需包含「傷害醫療、海外突發疾病醫療、海外專機後送服務」。雖然買保險可能會多花一點錢，但能換來安心與保障。希望大家一路平安，永遠不用申請理賠！

