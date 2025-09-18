民怨士林中正路、自強隧道挖不停 北市府：捷運、人行道施工

捷運環狀線北環段及南環段路線方案示意圖。（台北市捷運局提供）

2025/09/18 09:32

〔記者何玉華／台北報導〕台北市的交通近期因為公館圓環的拆除在網路社群流傳各種車潮畫面，有民眾向本報反映士林附近中正路、自強隧道一直挖路，經查中正路為捷運北環段施工，自強隧道附近則是新工處進行北安路人行道及附屬設施更新。

台北捷運北環、南環段工程動工後，分別對士林、木柵地區交通造成影響；北環段在台北市境內的區段標在今年3月開工後，陸續展開工程，工區範圍包括從重陽橋進入士林社正公園，再沿著百齡橋穿越基隆河至中正路、至善路至大直北安路南側於劍南路站銜接東環段，並與文湖線劍南路站交會轉乘。

對於民眾反映士林附近中正路、自強隧道一直挖路，道路挖掘管理中心了解後表示，中正路為捷運局正在進行北環段施工，施工內容包含中正路兩側人行道削減及中央分隔島剷除，另有一部分在進行工區內CCP槽溝保護作業及管線遷移、吊掛保護作業。自強隧道部分則是新工處申請於9月5日至17日進行中山內湖區北安路（大直街至內湖路1段）人行道及附屬設施更新。

環狀線北環段CF690C區段標施工範圍圖，是台北捷運第一個穿越雙河域的捷運工程。（台北市捷運局提供）

