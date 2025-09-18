知名烘焙坊欠薪爭議調解資方未現身 竹縣府將會勘做成紀錄

新竹縣政府勞工處針對拉凡德員工因遭欠薪申請調解案召開調解會，但資方未出席。圖為竹北文興分店大門深鎖。（記者廖雪茹攝）

2025/09/18 09:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹苗地區拉凡德手作烘焙坊無預警倒閉欠薪案，引發外界矚目。新竹縣政府勞工處今表示，經首次召開調解會，拉凡德手作烘焙坊共有16名員工到場，但資方未出席，將全案做成紀錄連同會勘照片，將全案移到商業登記所在地的竹市府認定，及協助向勞動部勞工保險局申請工資墊償。

在竹苗地區頗具知名度的拉凡德手作烘焙坊，本月10日突無預警倒閉，負責人夫妻至今失聯，員工們求償無門，11日集體向新竹縣政府勞工處申請調解。店家官方臉書粉專顯示，共6家分店，分布在新竹縣的竹北、竹東及新埔、新竹市東區及苗栗縣頭份，粉專在本月8日尚有貼文宣傳，8月還曾推LINE社群限定的抽獎活動。

拉凡德手作烘焙坊突倒閉事件引發議論，許多網友不解，創辦人夫妻檔原來自五星級飯店廚房，先生專精歐式麵包，太太則擅長法式甜點，在烘培圈學有專長，且該店至少從2016年就開始經營，累積了一定的顧客群，不明白何以突然惡性倒閉。

據悉，分店加盟金180萬元，新埔分店今年5月左右才新開幕，另有2間加盟店已經裝修完成準備開幕，一夕之間加盟主心血恐全部泡湯，欲哭無淚，供應商也可能因此受累。

竹縣府勞工處表示，11日拉凡德手作烘焙坊的員工到縣府申請調解，有店員、司機和烘焙師傅等，他們指老闆積欠他們8月及本月10天的工資，該處以掛號信件通知勞資雙方召開調解會，並於昨日召開調解會，共有16名員工出席，但資方未到場。將調解不成立做成結果，並到店家逐一現勘查訪，後續將全案移至竹市府。

拉凡德手作烘焙坊突無預警倒閉。（圖擷取自拉凡德手作烘焙坊臉書粉專）

