竹縣新埔、關西毛小孩們 9/19、9/26就近可打狂犬病疫苗

新竹縣動物保護防疫所為了提高全縣狂犬病疫苗的接種率，明天將到新埔替鄉親就近服務。（記者黃美珠攝）

2025/09/18 09:41

〔記者黃美珠／新竹報導〕今年已過大半，但新竹縣的犬貓狂犬病疫苗接種率才快接近5成，距離歷年平均7成多還需加把勁，因此新竹縣動物保護防疫所計畫明天（19日）派獸醫師下鄉到新埔鎮遊客中心旁，另於下週五（26日）在關西鎮長壽會館，提供寵物主就近接種、保護自家毛小孩的機會。

新竹縣動保所所長何志豐說，狂犬病是人畜共通傳染病，遭罹病動物抓、咬傷，一旦發病，致死率接近100%。為了杜絕狂犬病，他們今年在中央補助45萬之下，計畫要辦35場疫苗接種服務，並以缺乏獸醫師的鄉鎮市為主要服務對象，目前已舉辦或排定要辦的就有19個場次，其他場次則還在跟各地鄉鎮市公所協調中。

他說，目前全縣的犬貓狂犬病疫苗施打率約49.81%，累計已接種了大約1萬1600隻犬貓，雖然跟往年全年破7成的接種率有段距離，但前述場次逐漸「催落去」後就可望提升。一般家犬和戶外飼養型態的家貓，每年定期施打1次，就可以擁有足夠的抗體保護。

除了明天可在新埔、下週五能在關西替毛小孩接種狂犬病疫苗，10月10日在竹北、10月15日在北埔，也都各有1個場次；基本上注射費用每劑收200元，但也有規劃免費場次的好康。

由於依法無論家犬或家貓，統統必須辦理寵物登記，因此前述活動現場也將免費服務大家辦理寵物登記，只是飼主必須年滿18歲，並攜帶本人身分證，這樣就能在現場替毛小孩免費植入晶片辦理登記。

