為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹縣新埔、關西毛小孩們 9/19、9/26就近可打狂犬病疫苗

    新竹縣動物保護防疫所為了提高全縣狂犬病疫苗的接種率，明天將到新埔替鄉親就近服務。（記者黃美珠攝）

    新竹縣動物保護防疫所為了提高全縣狂犬病疫苗的接種率，明天將到新埔替鄉親就近服務。（記者黃美珠攝）

    2025/09/18 09:41

    〔記者黃美珠／新竹報導〕今年已過大半，但新竹縣的犬貓狂犬病疫苗接種率才快接近5成，距離歷年平均7成多還需加把勁，因此新竹縣動物保護防疫所計畫明天（19日）派獸醫師下鄉到新埔鎮遊客中心旁，另於下週五（26日）在關西鎮長壽會館，提供寵物主就近接種、保護自家毛小孩的機會。

    新竹縣動保所所長何志豐說，狂犬病是人畜共通傳染病，遭罹病動物抓、咬傷，一旦發病，致死率接近100%。為了杜絕狂犬病，他們今年在中央補助45萬之下，計畫要辦35場疫苗接種服務，並以缺乏獸醫師的鄉鎮市為主要服務對象，目前已舉辦或排定要辦的就有19個場次，其他場次則還在跟各地鄉鎮市公所協調中。

    他說，目前全縣的犬貓狂犬病疫苗施打率約49.81%，累計已接種了大約1萬1600隻犬貓，雖然跟往年全年破7成的接種率有段距離，但前述場次逐漸「催落去」後就可望提升。一般家犬和戶外飼養型態的家貓，每年定期施打1次，就可以擁有足夠的抗體保護。

    除了明天可在新埔、下週五能在關西替毛小孩接種狂犬病疫苗，10月10日在竹北、10月15日在北埔，也都各有1個場次；基本上注射費用每劑收200元，但也有規劃免費場次的好康。

    由於依法無論家犬或家貓，統統必須辦理寵物登記，因此前述活動現場也將免費服務大家辦理寵物登記，只是飼主必須年滿18歲，並攜帶本人身分證，這樣就能在現場替毛小孩免費植入晶片辦理登記。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播