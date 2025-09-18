不必敲碗！鹿港小吃宴升級版「鹿溪宴」今年確定這時間開辦

去年的鹿溪宴只要花4500元就可以吃到19道菜。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/09/18 09:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕年年秒殺的「鹿港小吃宴」升級版「鹿溪宴」，每桌只有佛心價4500元，由於物價飛漲，許多人都關心今年還辦嗎？對此，鹿港鎮長許志宏強調，今年當然會繼續辦理，預計11月底登場。

鹿港鎮公所表示，今年「鹿溪宴」桌數、報名方式都會比照去年，也就是選在11月底的星期六、星期日開辦，兩天各辦100桌，合計總桌數200桌，將採現場報名、網路報名與傳真報名等方式，但每人都限報1桌，重複報名無效。

去年的「鹿溪宴」每桌4500元就可吃到19道美食，餐宴上的個人餐碗也可以帶回家，還有在地米粉的伴手禮，非常物超所值。鎮公所指出，原則上桌數不會增加，雖然物價上揚，基於推廣鹿港小吃美食，還是會澎湃上桌，民眾所繳的錢就是花在食材上，其餘帳篷、桌椅、碗盤、端菜、樂團等等費用，則由鎮公所自行吸收。

去年「鹿溪宴」的菜色有厚切烏魚子、蒲燒鰻，還有在地特色食材的炸蝦猴、鹽粉蛤與烏魚蒜都有，以及連在地人排隊都很難買到的兔仔寮明豐珍牛舌餅與阿婆麻糬，用鹿港最大的誠意來上菜。

去年的鹿溪宴可以吃到連在地人排隊都很難買到的兔仔寮明豐珍牛舌餅與阿婆麻糬。（資料照，記者劉曉欣攝）

鹿溪宴上桌的烏魚子一定是厚切。（資料照，記者劉曉欣攝）

鹿港特色食材蝦猴，也是去年鹿溪宴的海味。（資料照，記者劉曉欣攝）

鹿港小吃宴升級版的「鹿溪宴」，滿滿的鹿港美味一次上菜。（資料照，記者劉曉欣攝）

