經費補助縮水 台南捷運藍線327億拚中央核定

台南捷運第一期藍線路線示意圖。（南市交通局提供）

2025/09/18 09:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕雙北捷運建設早年高達9成經費由中央負擔，台南捷運才剛起步，就因修法衝擊，市府可能要分攤近半經費。第一期藍線工程拚明年發包，但財政壓力陡增，地方能否撐住備受關注。

台南捷運建設力拚明年動工，但藍白聯手通過《財政收支劃分法》修法後，中央財源大幅縮減，交通部捷運經費僅剩90億元，對地方補助勢必縮水。交通部已明言，捷運屬地方自治範疇，新法地方財源增加，地方應承擔更多責任，並著手修正捷運補助要點。

對此，南市交通局指出，台南捷運共有6條路線刻正進行可行性研究和綜合規劃作業，相關費用皆已獲中央前瞻補助計畫核定並執行中。至於進度最快、即將進入工程發包作業的第一期藍線，工程經費約327億，行政院可望於近期核定並確認工程經費補助額度，市府將依據補助規定積極爭取補助。

不過，財劃法修法後，中央補助恐減少、部分事權及經費轉由地方承擔，市府配合款勢必增加，將對財政形成壓力。市府估計，相較雙北捷運早期建設由中央分攤高達9成，台南捷運起步即面臨地方需負擔4至5成經費的窘境。

第一期藍線是台南捷運優先路網進度最快的路線，行經永康區中華路、東區中華東路、東門路及仁德區中山路等人口密集區域，全長約8.39公里，共設置10座高架車站及1座維修機廠，系統採高架跨座式單軌系統，建設進度外界關注。

台南捷運第一期藍線路線規劃站點。（南市交通局提供）

台南捷運規劃行經的路線。（記者洪瑞琴攝）

