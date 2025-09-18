2.4萬人潮爆棚！日月潭泳渡撞教師節連假 9/28環潭「順時針」交管

日月潭萬人泳渡9月28日登場，適逢教師節連假第2天，潭區預料人車爆棚，屆時環潭公路採「順時針」 方向交管。（記者劉濱銓攝）

2025/09/18 09:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭萬人泳渡將在9月28日登場，今年有2萬4736名泳客參加，由於活動適逢教師節3天連假，潭區預料人潮、車潮爆棚，公路局埔里工務段提醒，泳渡當天上午6點起，台21線環潭公路採「順時針」方向交管，籲請用路人配合。

埔里工務段指出，教師節3天連假，南投知名景點日月潭將湧現出遊潮，尤其泳渡剛好是連假第2天，往往都是連假出遊的最高峰，預估潭區將出現大量泳渡人車。

請繼續往下閱讀...

埔里工務段說，泳渡當天上午6點至下午活動結束，環潭公路採「順時針」方向行駛交管，車輛來到潭區九龍路口，一律左轉台21甲線往伊達邵方向行駛，以免影響活動人車動線。

另外，連假環潭公路容易塞車時段為上午10點至下午4點，提醒遊客可提前進入避開車潮，住宿遊客則可離峰進入潭區，若連假在潭區九龍路口出現車多回堵，則可左轉台21甲線先往伊達邵方向遊湖，就可避免塞在水社路段的車陣，以維行車順暢。

日月潭萬人泳渡9月28日登場，適逢教師節連假第2天，屆時環潭公路採「順時針」方向交管，以免影響活動人車動線。（記者劉濱銓攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法