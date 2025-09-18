為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    公館羅斯福路公車大排長龍！北市新工處曝原因、緊急要求廠商撤離

    17日有網友實拍下午3點半離峰時段經過羅斯福路北上，短短幾百公尺竟塞到動彈不得。（擷取自Threads）

    2025/09/18 08:46

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市公館圓環拆除工程上路後，交通狀況成為各方關切重點，國民黨立委羅智強、徐巧芯都為交通順暢背書，但網路上卻有替代道路永福橋壅塞的照片流傳，就連羅斯福路上也被發現，17日下午約3點多的離峰時段，公車大排長龍；台北市新建工程處表示，廠商未依交維計畫占用車道施工，獲報後立即請廠商撤離，後續將依契約裁處。

    一名網友在Threads貼出照片表示，昨（17）日下午3點半經過羅斯福路北上（木柵往公館），短短幾百公尺竟塞到動彈不得，「我等5分鐘受不了直接跳車，預估『至少』還要再塞15分鐘才能通過！」他更反酸，「沒關係沒關係，我相信徐大立委說的『只是等紅燈』，OK的，絕對沒有塞車啦。」該網友也點名羅智強，批評對方刻意挑空檔拍照喊「大翻車、交通順暢」，根本是在誤導民眾。

    新工處西區工務所主任劉人豪今（18）早受訪表示，廠商要進行地下道側邊的灌漿填平作業，應該是要晚間才封閉車道施工，因已叫了1、2車混凝土材料到場，在未經新工處同意下，就直接封閉車道灌漿，歷時約10到15分鐘。

    劉人豪說，街道交通單位電話後，立即告知要求廠商停止施工作業，後續將依未依交維計畫施工進行裁處。

    相關新聞：不是等紅燈！公館下午3點半大塞車畫面曝光 網轟藍委：別再造謠

