今明3颱風接力生成 賈新興曝「樺加沙」未來動態須特別留意

〔即時新聞／綜合報導〕目前在太平洋有3個熱帶性低氣壓同時存在，氣象專家預估，今、明兩天將陸續發展為米塔、樺加沙、浣熊這3個颱風，專家也指出，目前雖有3系統將先後成颱，但比較需要特別關注的是將發展為樺加沙颱風的TD21。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書發文指出，目前在太平洋有3個熱帶性低氣壓，其中TD20預估於今日發展為米塔颱風的機率高，未來將持續朝廣東一帶方向移動。

至於TD21預估於明天有發展為樺加沙颱風的機率，後續需特別留意其動態。目前預測在22日（下週一）晚間起至23日（下週二），有受樺加沙颱風環流影響的機率，包含花東及屏東山區有較大雨勢發生的機率。

賈新興也提到，TD22預估於明天也有發展為浣熊颱風的機率，需留意後期對日本可能的影響。

目前在太平洋有3個熱帶性低氣壓，賈新興預估，今、明兩天將陸續發展為米塔、樺加沙、浣熊這3個颱風，比較需要特別關注的是將發展為樺加沙颱風的TD21。（圖擷自臉書）

