嘉縣偏鄉龍眼村銀髮據點啟動 慶生闖關凝聚長輩情感

嘉義縣偏鄉龍眼村的長輩在銀髮據點開心活動。（記者林宜樟攝）

2025/09/18 08:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉龍眼村地處偏遠，銀髮長輩多數散居於各山頭，交通不便，過去鮮少有人願意承辦社區據點，今年6月起由中華師資協會與陽光樂齡協會推動，銀髮據點活動在龍眼村展開，凝聚地方情感，昨天舉辦慶生活動及闖關遊戲，為長輩帶來嶄新的生活亮點。

據點成立主要由中華師資協會理事長黃億秀、陽光樂齡協會理事長洪鼎為帶領熱心老師，在山路崎嶇、交通不便的條件下投入服務，最初承辦與教學工作由鄭綺瑳老師擔綱，原本擔心參與意願低落，沒想到反應熱烈，現在每週固定有40多位長輩參與，活力十足。

請繼續往下閱讀...

昨天慶生協會組成8位老師的團隊，包括露露、娜惠、ㄚ權、淑女、小玉、劉老師及蔣老師，共同陪伴壽星歡度生日，邀請曾任龍眼國小校長長達12年的郭聰明校長及其學生原昌到場演奏薩克斯風，悠揚樂聲配合長者手中的節奏樂器，洋溢溫馨氛圍。

團隊設計八大闖關遊戲「滾滾樂」、「一步一腳印」、「雙雙對對」、「搖滾巨星」、「套牢你」、「舌頭打結」、「比手畫腳」、「保庇保庇」，融入體適能、認知訓練、視聽力保健、口腔衛教及人際互動等元素，讓長輩在遊戲中寓教於樂。

據點的午餐利用龍眼國小的大廚房，由長輩分組合作烹煮新鮮健康的營養餐，龍興宮源景主委、崇勝理事長、裕程耆老及村長等地方人士支持與守護，成為長輩最堅強的後盾。

目前中華師資協會老師同時在奮起湖與光華銀髮據點持續付出，每週不懼山區風雨與落石上山陪伴長輩，被地方盛讚為「山巔圓丁」，以教育與愛心在偏鄉種下希望與幸福。

慶生活動讓長輩們凝聚情感。（記者林宜樟攝）

長輩進行闖關遊戲。（記者林宜樟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法