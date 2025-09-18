為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北動保處9/20、28 新店、深坑義診等寵物活動登場

    為提升民眾對狂犬病的認識與疫苗施打，新北市動保處9月20日將於新店三民活動中心提供免費疫苗注射與義診。圖為過往疫苗注射場次。（新北市動保處提供）

    （新北市動保處提供）

    2025/09/18 07:39

    〔記者黃子暘／新北報導〕「狂犬病」是人畜共通傳染病，發病後死亡率高，但接種疫苗可有效降低寵物感染、寵物傳人的風險，新北市府動物保護防疫處長楊淑方表示，為提升民眾對狂犬病的認識與疫苗施打，9月20日將於新店三民活動中心提供免費疫苗注射與義診，同時也安排免費認養專區、寵物秀、美容服務等，另設有寵物專用游泳池及跑酷專區；9月28日深坑老街深坑廳前庭廣場則將舉辦「世界狂犬病日音樂會」，活動兼具防疫宣導與動物福利。

    獸醫師吳明蓁說，狂犬病是人畜共通傳染病，一旦發病幾乎無法治癒，死亡率極高，但接種疫苗可有效避免寵物感染狂犬病、降低寵物傳人風險；依據《動物傳染病防治條例》規定，犬隻必須定期接種狂犬病疫苗，定期施打疫苗，也能讓飼主帶寵物外出、與人、其他動物接觸時更安心。

    動保處表示，9月20日新店三民活動中心場次將提供免費疫苗及晶片施打，現場並設有免費認養專區、寵物秀，以及新北市寵物商業同業公會協助寵物簡易美容、新北市獸醫師公會協助動物醫療諮詢、寵物CPR教學、長照按摩教學、手作區、繪畫區、寵物鮮食區、戶外游泳池、障礙賽區等多個攤位，現場還有「集章闖關」活動，集章完成可選小禮物。

    動保處補充，活動現場透過集章遊戲、攤位互動、知識問答等方式，讓民眾在參與過程中獲得豐富資訊，提醒民眾每年定期替寵物施打狂犬病疫苗。

