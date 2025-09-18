「防蚊樹」黃荊萃取精油妙用多 台東農改場推廣種植、建構套裝技術

黃荊的花、葉可萃取精油，用途廣泛。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕俗稱埔姜的黃荊早期常見於鄉野，葉片具淡雅香氣，被民間視為驅蚊樹，也早有人萃取精油，用在防蚊、香氛等多元用途。台東農改場進一步輔導原鄉，從種原選擇、種苗繁殖、栽培技術、收穫條件、採後處理乃至於精油萃取，建構完整「黃荊種苗繁殖及精油萃取技術」，提升精油產率2.6倍，公告可供技術授權。

台東農改場場長陳信言指出，黃荊為傳統民族植物，阿美族山嶺榴部落，即以黃荊為名，取「很多黃荊之意」；它可萃取精油，並可應用於美妝洗沐、居家清潔及環境香氛等多元產品。

為協助原鄉將本土香草產業導向高值化發展，首先看重黃荊，透過種原蒐集、植株矮化密植管理模式、評估最適收穫季節、植體部位、枝條成熟度與採後處理條件及建立友善環境的精油綠色萃取製程，使單位面積枝葉年產量提高1.45倍，精油產率提升2.6倍。並分析精油成分及委託農業藥物試驗所進行GLP毒理試驗，其結果已確保精油品質及使用安全性，強化本土香草精油之競爭力，促進原鄉傳統作物高值化運用。

農改場說，此技術所萃取之黃荊精油富含β-石竹烯、佛術烯及檜烯，據相關研究報告，前述成分具有抗發炎、抗菌、鎮痛、驅蚊蟲功效。隨著消費者對天然成分產品日益重視，純粹而天然的產品，更貼近消費者需求，使精油應用範圍大幅擴增，多元應用如香氛用品、美妝、沐浴乳、洗衣精及防蚊液等產品。

黃荊對環境逆境具有韌性，鮮少病蟲害，為容易栽培之作物，植株散發怡人香氣，行走其中具有調和情緒及舒緩心情之感受，可作為蜜源及植物迷宮應用，適合休閒農場種植，從一級栽培生產到二級加工利用與三級行銷與農遊體驗，深具發展為六級化產業之潛力。

