花蓮市5傳統市場聯合促銷 購物滿斤送券抽好禮

花蓮市公所舉行5家公有零售市場聯合促銷活動「市市有斤喜、滿斤抽好禮」，今、明兩天上午8時30分起，分別在中華市場及復興市場率先登場。（記者王錦義攝）

2025/09/18 07:20

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市公所中華、復興、大同、中山與重慶5家公有零售市場聯合促銷活動「市市有斤喜、滿斤抽好禮」開跑，今天起到10月3日止，每一週的週四、週五上午在指定的市場購物滿兩台斤，就可兌換50元抵用券，還能獲得摸彩券，有電器等多項大禮，今、明兩天上午8點30分起在中華市場及復興市場率先登場。

「市市有斤喜、滿斤抽好禮」今天起至10月3日止，在中華、復興、大同、中山與重慶等5家傳統市場陸續舉行，今天在中華、復興市場；9月25日至26日上午，活動移至大同市場，並在同日午後2點30分於中山市場延續熱潮。最後10月2日至3日移師重慶市場。市長魏嘉彥呼籲市民把握機會前往消費，因為越早來、越有機會領到抵用券，也能累積更多摸彩券，增加成為大獎得主的機會。

請繼續往下閱讀...

市公所指出，消費者只要在指定市場購物滿兩台斤，即可兌換1張50元抵用券，每人每日最多可兌換2張。抵用券僅限於各市場內使用，換完為止，消費者還能獲得摸彩券，每人每天最多4張，有電視、除濕機、氣炸鍋等多項好禮。魏嘉彥指出，這些回饋都是市公所和各個市場共同準備的驚喜，期待讓大家買得開心、抽得盡興。

魏嘉彥說，傳統市場是市民生活的重要場域，透過這次聯合促銷，鼓勵民眾走進市場採買，支持在地攤商，也能享受物美價廉的好商品。花蓮歷經了疫情及地震，最需要的就是提振經濟，市公所藉由聯合行銷的方式，串聯5家傳統市場的攤商與消費群，讓市場不只是買賣的場域，更是市民交流的生活舞台。

花蓮市公所舉行5家公有零售市場聯合促銷活動「市市有斤喜、滿斤抽好禮」，今、明兩天上午8時30分起，分別在中華市場及復興市場率先登場。（記者王錦義攝）

花蓮市公所舉行5家公有零售市場聯合促銷活動「市市有斤喜、滿斤抽好禮」。（市公所提供）

花蓮市公所舉行5家公有零售市場聯合促銷活動「市市有斤喜、滿斤抽好禮」，今、明兩天上午8時30分起，分別在中華市場及復興市場率先登場。（記者王錦義攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法