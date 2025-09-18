雙颱將生成 吳德榮：樺加沙可達中颱、防強風豪雨威脅

目前太平洋地區熱帶系統活躍，除了近日陸續發展的TD20、TD21，今晨又有TD22生成，若3個熱帶性低氣壓都成颱，依生成為颱風的先後命名順序將會是米塔、樺加沙、浣熊颱風。（圖擷自氣象署）

2025/09/18 08:20

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前太平洋熱帶系統活躍，有3個熱帶性低氣壓持續發展，預估TD20最快在今日就會發展為米塔颱風，TD21則會發展為颱風樺加沙。氣象專家表示，TD20外圍水氣將會加大今日至週六的降雨潛勢。TD21則會逐步靠近台灣，預估成颱後強度為「中度」以上，將帶來強風豪雨，對台影響程度將視其路徑而定。

根據氣象署預報，TD20預估最快今日就會發展為米塔颱風，並持續往廣東方向移動。TD21則會發展為樺加沙颱風，並持續靠近台灣，恐帶來更大威脅。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至週六大低壓環流及「輕颱米塔」外圍的水氣增多，東半部及高屏轉有局部降雨；午後有局部短暫陣雨或雷雨，範圍有向北逐日擴大的趨勢，亦有大雷雨發生的機率。今明北台仍有38度左右的極端高溫，其他各地高溫微幅下降、仍偏熱。

吳德榮說明，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「熱帶低壓」今進入巴士海峽西側，即將發展為「輕颱米塔」，朝珠江口前進、並逐漸轉向偏西，其外圍的水氣，加大今日至週六的降雨潛勢。

吳德榮表示，週日水氣略減，各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。下週一「樺加沙」外圍接近，大台北及宜花轉有雨，雖無冷空氣，高溫仍因雨而微降，其他各地仍偏熱。下週二、三「樺加沙」通過巴士海峽、進入南海，台灣東半部防大量降雨，其他他區受影響的劇烈程度，與其相對遠近有關，應持續觀察。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式下週一模擬圖則顯示，「樺加沙」即將進入巴士海峽，繼續向西進行，最新美國模式模擬也與歐洲模式相近，其將增強為「中度」以上、並挾強風豪雨。不過未來動向仍有「不確定性」，具體發展仍應持續觀察。

