為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雙颱將生成 吳德榮：樺加沙可達中颱、防強風豪雨威脅

    目前太平洋地區熱帶系統活躍，除了近日陸續發展的TD20、TD21，今晨又有TD22生成，若3個熱帶性低氣壓都成颱，依生成為颱風的先後命名順序將會是米塔、樺加沙、浣熊颱風。（圖擷自氣象署）

    目前太平洋地區熱帶系統活躍，除了近日陸續發展的TD20、TD21，今晨又有TD22生成，若3個熱帶性低氣壓都成颱，依生成為颱風的先後命名順序將會是米塔、樺加沙、浣熊颱風。（圖擷自氣象署）

    2025/09/18 08:20

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕目前太平洋熱帶系統活躍，有3個熱帶性低氣壓持續發展，預估TD20最快在今日就會發展為米塔颱風，TD21則會發展為颱風樺加沙。氣象專家表示，TD20外圍水氣將會加大今日至週六的降雨潛勢。TD21則會逐步靠近台灣，預估成颱後強度為「中度」以上，將帶來強風豪雨，對台影響程度將視其路徑而定。

    根據氣象署預報，TD20預估最快今日就會發展為米塔颱風，並持續往廣東方向移動。TD21則會發展為樺加沙颱風，並持續靠近台灣，恐帶來更大威脅。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至週六大低壓環流及「輕颱米塔」外圍的水氣增多，東半部及高屏轉有局部降雨；午後有局部短暫陣雨或雷雨，範圍有向北逐日擴大的趨勢，亦有大雷雨發生的機率。今明北台仍有38度左右的極端高溫，其他各地高溫微幅下降、仍偏熱。

    吳德榮說明，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「熱帶低壓」今進入巴士海峽西側，即將發展為「輕颱米塔」，朝珠江口前進、並逐漸轉向偏西，其外圍的水氣，加大今日至週六的降雨潛勢。

    吳德榮表示，週日水氣略減，各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。下週一「樺加沙」外圍接近，大台北及宜花轉有雨，雖無冷空氣，高溫仍因雨而微降，其他各地仍偏熱。下週二、三「樺加沙」通過巴士海峽、進入南海，台灣東半部防大量降雨，其他他區受影響的劇烈程度，與其相對遠近有關，應持續觀察。

    吳德榮提到，根據最新歐洲模式下週一模擬圖則顯示，「樺加沙」即將進入巴士海峽，繼續向西進行，最新美國模式模擬也與歐洲模式相近，其將增強為「中度」以上、並挾強風豪雨。不過未來動向仍有「不確定性」，具體發展仍應持續觀察。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播