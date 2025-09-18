為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    首頁　>　生活

    東、南部防豪大雨！氣象署：熱帶低壓成颱恐直接影響台灣

    颱風路徑潛勢預報圖。（取自氣象署網站）

    颱風路徑潛勢預報圖。（取自氣象署網站）

    2025/09/18 06:44

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（18日）台東及恆春半島出現陣雨或雷雨的時間增多，並有局部大雨或豪雨發生的機率，南部及東部則有短暫陣雨或雷雨，東北部也有零星短暫陣雨，中部以北仍為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣，新竹至台南並有局部大雨發生的機率。

    氣象署凌晨4時20分發布大雨特報稱，熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台東地區含綠島、蘭嶼及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

    氣溫方面，花東高溫約29至31度，其他地區仍炎熱，高溫約32至35度，桃園以北有較廣泛的36度以上高溫，新北甚至有局部38度左右極端高溫發生的機率，新竹至雲林也有局部36度左右高溫，中午前後紫外線偏強。

    離島天氣方面，澎湖多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫27至32度；金門多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫27至33度；馬祖晴時多雲，氣溫27至32度。

    第20號熱帶性低氣壓，未來有發展為輕度颱風的趨勢，以西北方向朝廣東前進，直接影響台灣機率低；至於第21號熱帶性低氣壓，未來也有發展為颱風的趨勢，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方1580公里的海面上，以西北方向朝巴士海峽前進，預計下週一（22日）開始接近台灣，屆時有機會增強為中度颱風，暴風半徑可達200公里以上，有機會直接影響台灣天氣。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；竹苗空品區為「橘色提醒」等級。

    明天（19日）、週六（20日）熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後中部以北地區及各地山區並有局部大雨發生的機率。

    下週日（21日）基隆北海岸、大台北山區及東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

    下週一另一颱風外圍環流影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及東部地區並有局部較大雨勢，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    下週二（23日）、週三（24日）颱風及其外圍環流影響，東部、東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，北部、東北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，東北部、屏東地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，中部地區亦有零星短暫陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    29 ~ 36 30 ~ 39 30 ~ 38 29 ~ 35

    中央氣象署表示，今天台東及恆春半島出現陣雨或雷雨的時間增多，並有局部大雨或豪雨發生的機率。（資料照）

    中央氣象署表示，今天台東及恆春半島出現陣雨或雷雨的時間增多，並有局部大雨或豪雨發生的機率。（資料照）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

