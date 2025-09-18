為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    3熱帶性低氣壓估陸續成颱 專家揭對台影響：這顆「不是吃素的」

    「林老師氣象站」發文指出，在關島附近海面的TD21，發展條件良好，預估環流寬廣、雨帶相當結實。預計週日晚間發布海上颱風警報，並將於下週一發布陸上颱風警報。最靠近台灣陸地的時間為下週一至下週三。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」發文指出，在關島附近海面的TD21，發展條件良好，預估環流寬廣、雨帶相當結實。預計週日晚間發布海上颱風警報，並將於下週一發布陸上颱風警報。最靠近台灣陸地的時間為下週一至下週三。（圖擷自臉書）

    2025/09/18 06:54

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕目前太平洋地區熱帶系統活躍，除了近日陸續發展的TD20、TD21，今晨又有TD22生成，若3個熱帶性低氣壓都成颱，依生成為颱風的先後命名順序將會是米塔、樺加沙、浣熊颱風。而在本週內TD20、TD21有機會經過台灣附近或影響台灣天氣，其中TD20可能在今日就發展為颱風米塔，外圍水氣會加大降雨潛勢。TD21則是發展條件良好，環流寬廣、雨帶相當結實，專家也直言「TD21，不是吃素的！」

    根據氣象署資訊，TD20今晨2時的中心位置在鵝鑾鼻南南西方360公里之處，TD21今晨2時的中心位置在雅浦島西北方740公里之處（鵝鑾鼻東南東方1580公里之處），TD22今晨2時中心位置則是在威克島北北西方380公里之處（台北東方4500公里之處）。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，本週內，前後將會有2個熱帶擾動系統有機會經過台灣附近或影響台灣的天氣。其中在關島附近海面的TD21，未來強度將逐漸增強。

    「林老師氣象站」表示，由於經過環境垂直風切小的海域，加上海面溫度溫暖，且高空向赤道的外流氣流良好，各國主流預報模式均認為TD21發展的強度至少可達到中度颱風至強烈颱風等級之間。後續將循環境駛流場的導引下，向西前進移動；且颱風環流範圍也相當寬廣、雨帶相當結實，對台灣天氣是會有影響的。

    「林老師氣象站」也提到，若移動方向、移動速度及強度變化不改變的話，預計週日晚間發布海上颱風警報，並將於下週一發布陸上颱風警報。最靠近台灣陸地的時間為下週一至下週三，也是風雨浪影響最大時段，提醒民眾加強注意！

    目前太平洋地區熱帶系統活躍，除了近日陸續發展的TD20、TD21，今晨又有TD22生成，若3個熱帶性低氣壓都成颱，依生成為颱風的先後命名順序將會是米塔、樺加沙、浣熊颱風。（圖擷自氣象署）

    目前太平洋地區熱帶系統活躍，除了近日陸續發展的TD20、TD21，今晨又有TD22生成，若3個熱帶性低氣壓都成颱，依生成為颱風的先後命名順序將會是米塔、樺加沙、浣熊颱風。（圖擷自氣象署）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播