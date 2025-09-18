3熱帶性低氣壓估陸續成颱 專家揭對台影響：這顆「不是吃素的」

「林老師氣象站」發文指出，在關島附近海面的TD21，發展條件良好，預估環流寬廣、雨帶相當結實。預計週日晚間發布海上颱風警報，並將於下週一發布陸上颱風警報。最靠近台灣陸地的時間為下週一至下週三。（圖擷自臉書）

2025/09/18 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕目前太平洋地區熱帶系統活躍，除了近日陸續發展的TD20、TD21，今晨又有TD22生成，若3個熱帶性低氣壓都成颱，依生成為颱風的先後命名順序將會是米塔、樺加沙、浣熊颱風。而在本週內TD20、TD21有機會經過台灣附近或影響台灣天氣，其中TD20可能在今日就發展為颱風米塔，外圍水氣會加大降雨潛勢。TD21則是發展條件良好，環流寬廣、雨帶相當結實，專家也直言「TD21，不是吃素的！」

根據氣象署資訊，TD20今晨2時的中心位置在鵝鑾鼻南南西方360公里之處，TD21今晨2時的中心位置在雅浦島西北方740公里之處（鵝鑾鼻東南東方1580公里之處），TD22今晨2時中心位置則是在威克島北北西方380公里之處（台北東方4500公里之處）。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，本週內，前後將會有2個熱帶擾動系統有機會經過台灣附近或影響台灣的天氣。其中在關島附近海面的TD21，未來強度將逐漸增強。

「林老師氣象站」表示，由於經過環境垂直風切小的海域，加上海面溫度溫暖，且高空向赤道的外流氣流良好，各國主流預報模式均認為TD21發展的強度至少可達到中度颱風至強烈颱風等級之間。後續將循環境駛流場的導引下，向西前進移動；且颱風環流範圍也相當寬廣、雨帶相當結實，對台灣天氣是會有影響的。

「林老師氣象站」也提到，若移動方向、移動速度及強度變化不改變的話，預計週日晚間發布海上颱風警報，並將於下週一發布陸上颱風警報。最靠近台灣陸地的時間為下週一至下週三，也是風雨浪影響最大時段，提醒民眾加強注意！

目前太平洋地區熱帶系統活躍，除了近日陸續發展的TD20、TD21，今晨又有TD22生成，若3個熱帶性低氣壓都成颱，依生成為颱風的先後命名順序將會是米塔、樺加沙、浣熊颱風。（圖擷自氣象署）

