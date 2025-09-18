為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    09/18 各報重點新聞一覽

    行政院今將拍板「海纜七法」修法，增訂沒入犯案船隻規定，另強制船舶開啟自動辨識系統，否則將處罰。（記者鍾麗華攝）

    行政院今將拍板「海纜七法」修法，增訂沒入犯案船隻規定，另強制船舶開啟自動辨識系統，否則將處罰。（記者鍾麗華攝）

    2025/09/18 06:49

    自由時報

    海纜七法修法 政院今拍板 增訂沒入犯案船隻 強制船舶須開辨識系統

    因應中國「灰色地帶」侵擾，行政院今將拍板「海纜七法」修法，破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，增訂沒入犯案船隻規定，另強制船舶開啟自動辨識系統，否則將處罰。

    詳見海纜七法修法 政院今拍板 增訂沒入犯案船隻 強制船舶須開辨識系統

    竹聯弘仁會水房洗錢達3.5億 律師竟開直播 外洩筆錄給詐團

    竹聯幫仁堂弘仁會分子陳韋綸、陳彥澄兩兄弟，涉從二○二一年四月起設立詐騙集團水房，與假投資等詐團合作，利用虛擬貨幣洗錢高達三‧五億元，至少有一二○多名被害人受騙；檢警查出還有三名律師利用律見或陪偵機會洩密給詐團高層，甚至有一名律師疑利用通訊軟體「直播」筆錄內容。台北地檢署指揮新北市刑警大隊兵分十路搜索，約談陳氏兄弟及律師鄭皓文、秦睿昀、單鴻均共九人到案，訊後諭知鄭男、單男、秦男各兩百萬、八十萬及五十萬元交保，陳韋綸借提後還押監所，餘人各三萬至卅萬元不等金額交保。

    詳見竹聯弘仁會水房洗錢達3.5億 律師竟開直播 外洩筆錄給詐團

    性招待工程包商 收取回扣 礁溪鄉代張景程涉貪 遭搜索約談

    宜蘭縣礁溪鄉無黨籍鄉民代表張景程，涉營俗稱「私包」的地下酒家，實則是色情應召站，還涉入人口販運，誘騙外籍及本國女子賣淫，甚至性招待工程包商，介入工程收取回扣。檢調昨天發動搜索，將張約談到案，依目前案情走向，不排除幕後有人包庇張的犯行，全案朝妨害風化、貪污等罪偵辦。

    詳見性招待工程包商 收取回扣 礁溪鄉代張景程涉貪 遭搜索約談

    聯合報

    今年供電首亮警戒橘燈 全台電力拉警報

    台電發電機組從南到北接連故障，在燃煤機組林口電廠一號機昨天傳出破管停機後，發電量再少八百MW（百萬瓦）、約百分之二的發電量，進入夜尖峰時段，備轉容量率一度低到百分之三點八，今年首度亮出代表「供電警戒」的橘燈，供電情況堪慮。

    詳見今年供電首亮警戒橘燈 全台電力拉警報

    政院催生「好孕三方案」 生1胎補助10萬元

    因應少子化，行政院會今天擬通過「好孕三方案」，整體經費達七二點九億元。生育給付方面，一律由中央以補助方式提高至每胎十萬元，雙胞胎領雙倍；未滿卅九歲執行試管嬰兒療程，各胎首次補助將提高至十五萬元，醫療性凍卵補助也加碼，相關計畫已納明年度預算，預計二○二六年元旦上路。

    詳見政院催生「好孕三方案」 生1胎補助10萬元

    中國時報

    郝龍斌參選 藍黨魁4強爭霸

    國民黨主席選舉在前台北市長郝龍斌確定參選後，形成立委羅智強、前立委鄭麗文，及孫文學校總校長張亞中，四方爭霸局面。19日登記截止後，中天新聞20日將邀請4人舉行首場「國民黨主席大辯論」，並同步在中視、中時新聞網全平台聯播；不僅讓參選人互相交鋒，也會有來賓犀利提問。

    詳見郝龍斌參選 藍黨魁4強爭霸

    川普訪陸差臨門兩腳 波音與大豆

    美國總統川普與中國國家主席習近平將於19日通話，相關動作令川普的中國行愈來愈有譜。《南華早報》透露，川普訪中計畫已取得「重大進展」，「川習會」最終能否成行的關鍵，將取決於北京是否同意大宗採購美國農商品與波音飛機。據了解，除北京外，川普也可能搭乘高鐵，順道造訪上海。

    詳見川普訪陸差臨門兩腳 波音與大豆

