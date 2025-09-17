雨彈夜襲3縣市 花東、恆春半島及屏東山區慎防大雨

花蓮、台東地區、恆春半島及屏東山區有局部大雨發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

2025/09/17 23:58

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署夜間對3縣市發布大雨特報提醒，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今晚（17日）到明天花蓮、台東（含綠島、蘭嶼）地區、恆春半島及屏東山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

大雨特報範圍包括，花蓮縣全境；台東縣全境；屏東縣恆春半島恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉，以及山區的三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉。

氣象署也提醒，今晚風力偏強，明天受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，基隆市、新北市、桃園市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率（黃色燈號），請注意。

熱帶性低氣壓TD20、TD21最快週四上午生成為颱風。（擷取自中央氣象署網站）

週受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，基隆市、新北市、桃園市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

