為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雨彈夜襲3縣市 花東、恆春半島及屏東山區慎防大雨

    花蓮、台東地區、恆春半島及屏東山區有局部大雨發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

    花蓮、台東地區、恆春半島及屏東山區有局部大雨發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

    2025/09/17 23:58

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署夜間對3縣市發布大雨特報提醒，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今晚（17日）到明天花蓮、台東（含綠島、蘭嶼）地區、恆春半島及屏東山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

    大雨特報範圍包括，花蓮縣全境；台東縣全境；屏東縣恆春半島恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉，以及山區的三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉。

    氣象署也提醒，今晚風力偏強，明天受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，基隆市、新北市、桃園市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率（黃色燈號），請注意。

    熱帶性低氣壓TD20、TD21最快週四上午生成為颱風。（擷取自中央氣象署網站）

    熱帶性低氣壓TD20、TD21最快週四上午生成為颱風。（擷取自中央氣象署網站）

    週受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，基隆市、新北市、桃園市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

    週受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，基隆市、新北市、桃園市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播