「高雄一日農夫」體驗遊程將破7.5萬人次 日本客也愛玩

2025/09/17 23:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局輔導66處農村再生社區，推動「高雄一日農夫體驗趣」，開發60條農遊路線，帶動觀光人潮逐年成長，今年將突破7.5萬人次，連國外旅客都愛玩，日本客近25%為大宗，東南亞旅客也倍增，以印尼增幅5成最多。

高雄農村特色主打三大軸線發展，包括青創聚落、人文聚落及南橫秘境，由農村社區自辦遊程，帶領民眾上山下海；尤其高雄農牧總產值289.8億元，是全國重要蔬果產地，芭樂、棗子、荔枝等年產量全國第一，遊程結合農產採果體驗，民眾樂當一日農夫，探索月世界惡地景點，走訪六龜山茶品茗等受歡迎。

市府統計，高雄一日農夫體驗趣帶動觀光人潮逐年成長，今年將達336團、突破7.5萬人次，保守估計每年至少增加1成人數，大約6000至7000人次，依每人每日國旅消費1200元計算，每年經濟效益達8000萬至9000萬元。

連國外旅客也愛來高雄當一日農夫，以日本、韓國及新加坡旅客為主，尤其日本占近2成5最多。農業局近年布局東協及東南亞市場，帶動東南亞觀光人潮增加1倍，以印尼增幅達5成最多，其次越南、菲律賓，打響國際知名度。

國內外旅客喜愛到六龜泡溫泉、新發社區品茗，走訪旗山糖廠社區手作香蕉全利用，永安新港社區認識石斑魚產業，杉林日光小林社區感受大武壠族文化，體驗高雄農村魅力。

