南市環保局「食安戰隊」桌遊 學童打怪認識食品添加物

南市環保局開發「食安戰隊」桌遊，將坊間常見的16種非法添加品，變身為怪獸卡，以寓教於樂的趣味闖關，讓孩子們了解不當使用下所造成的危害。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府環境保護局開發了「食安戰隊」桌上遊戲，將坊間常見的16種非法添加品，如鹼粽的硼砂、豆乾的皂黃、紅茶的香豆素、麵包的溴酸甲、水產的孔雀綠、潤餅皮的吊白塊，以及湯圓的玫瑰紅B、奶粉的三聚氰胺等，變身為怪獸卡，以寓教於樂的趣味闖關，讓孩子們了解不當使用下所造成的危害。今天首度前進校園推廣，到永康國小舉辦學習體驗課程，認識、拒絕會傷身的化工物質，從小扎根健康觀念，並擴及家庭，落實在日常生活中。

環保局食安戰隊桌遊的全市校園巡迴列車，首站來到永康國小，由五年級的學生參與體驗課程。專業講師先做教育宣導，隨後展開操作，透過闖關互動，得知坊間一些常吃到的東西裡，恐會有不肖業者非法化工添加，孩子們認為有趣又實用。

遊戲內容設計了角色卡、食安風險卡，以及戰隊技能卡，再細分裝備卡、防禦卡，還有可消滅怪獸的萬能卡等，最後依照回合數達成、寶石比較與體力值來定勝負。

環保局水域及毒物管理科股長楊秀美說，該桌遊的設計，主要在引導學生認識市售產品常見的16種非法添加，包含魚丸的硼砂、胡椒的蘇丹紅、粉圓的順丁烯二酸、潤餅皮的甲醛次硫酸氫鈉、運動飲料的鄰苯二甲酸二辛酯，以及海參的工業級醋酸與海帶的工業級亞硫酸鈉等，引導小朋友打怪，寓教於樂的方式灌輸食安觀念。

楊秀美表示，藉由學生較有興趣的桌遊，了解化工添加對身體的危害，提升對食品安全的風險辨識能力與防護知識，她也希望小朋友將相關資訊帶回去告訴家長，影響力延伸，避免吃到不法添加物，確保健康。

校長洪國展則指出，與環保局合作推動課程，透過遊戲讓孩子們在玩中學、學中玩，加深印象，也提升對於天然食物與加工食品的認知，並內化成素養，建立正確觀念，運用於日常生活中，值得大力推廣。

洪國展建議，桌遊的內容設計，讓小朋友認識合法與非法的添加物，相當受用，後續可再延伸至中學端，了解16種化工產品的成分與製程，以及對身體危害的影響等，在教育上發揮有更全面的效益。

黃國展提到，教育局也發放食材檢測試劑給設有午餐廚房的學校，包含是否內含瘦肉精，以及麵條、魚丸的過氧化氫，還有針對豆製品、鹹魚的皂黃等，自主、嚴格地把關，守護孩子們的健康。

環保局長許仁澤強調，政府推動食安五環2.0政策，分別就「源頭管理」、「整合產製銷鏈」、「中央地方合作稽查檢驗」、「輔導教育」、「全民監督」等面向，做為推動的基礎架構，結合正確觀念，開發、製作的桌上型益智遊戲，可落實於教育中，幫助孩子學習選擇，並體認吃得健康的重要。

「食安戰隊」桌遊結合永康國小教學課程，進行實作體驗。（記者吳俊鋒攝）

南市環保局開發的「食安戰隊」桌遊，首度前進校園推廣。（記者吳俊鋒攝）

