市府改造高雄高爾夫球場 70公頃果嶺自然公園即將開箱

高雄高爾夫球場面積超過70公頃。（圖擷自陳慧文臉書）

2025/09/17 22:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府全力改造面積超過70公頃的高雄高爾夫球場，轉型為「果嶺」自然公園，近期即將開箱，未來不用至少300萬元的會員證，即可到這處豪華秘境踏青；多位市議員今（17日）實地會勘，強調過去這裡是神秘感的球場，未來將成為全體市民的休憩綠地。

高雄高爾夫球場一甲子的歲月中，大致只提供會員使用，在停業前，基本會員證的市場行情為550~630萬元，不記名團體會員證2000萬元，可轉讓普通會員證300~315萬元。

臉書社團「高雄好過日」指出，高雄絕大多數的市民都知道澄清湖，但不知道僅僅一路之隔的高雄高爾夫球場內長怎樣。18洞的球場利用高低起伏的地勢佈局，由於地勢略高，從公園內可俯瞰澄清湖、圓山飯店、高雄市區，內部高低落差數十公尺，猶如在郊山健走，光是繞完一圈就要3~4小時。

今年5月，高市府相關局處投入高爾夫球場改造計畫，包括生態盤點、空間重整、交通規劃、闢建滯洪池等，不少民眾最近路過球場東側松藝路時，驚覺原本濃厚樹籬被打開，從沒看過的遼闊果嶺近在眼前。

邱俊憲、陳慧文、黃文志、湯詠瑜等多位市議員，今天邀集市府公園處、水利局及觀光局，前往現地會勘，實地了解空間整理與環境改善進度。

邱俊憲強調，過去這裡是一片有著神秘感的球場，未來將成為屬於全體市民的休憩綠地，希望市府善用原有設施與場地，發展運動休閒、綠地活動、社區使用等多樣功能，並留意園區空間交通動線設計，避免增加周邊道路負擔；也要確保環境承載量，維護澄清湖周邊的生態與生活品質。

高雄高爾夫球場轉型為「果嶺」自然公園，近期即將開箱。（圖擷自邱俊憲臉書）

高雄這處豪華秘境 ，不用300萬會費即將免費入場。（圖擷自陳慧文臉書）

