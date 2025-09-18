不是等紅燈！公館下午3點半大塞車畫面曝光 網轟藍委：別再造謠

17日有網友實拍下午3點半離峰時段經過羅斯福路北上，短短幾百公尺竟塞到動彈不得。（擷取自Threads）

2025/09/18 05:56

首次上稿 9-17 22:39

更新時間 9-18 05:56

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市公館圓環拆除工程上路後，交通壅塞成為眾矢之的。市府坦言施工期必然會造成車流回堵，但藍營立委徐巧芯卻辯稱「只是等紅燈」，羅智強則高喊「大翻車、交通順暢」，引發爭議。17日有網友實拍下午離峰時段依舊大塞車，貼文曝光後掀起網友怒火，直言「別再造謠很難嗎？」。

一名網友在Threads貼出照片表示，下午3點半經過羅斯福路北上，短短幾百公尺竟塞到動彈不得，「我等5分鐘受不了直接跳車，預估『至少』還要再塞15分鐘才能通過！」他更反酸，「沒關係沒關係，我相信徐大立委說的『只是等紅燈』，OK的，絕對沒有塞車啦。」

該網友也點名羅智強，批評對方刻意挑空檔拍照喊「大翻車、交通順暢」，根本是在誤導民眾。他直言，蔣萬安市長與副市長李四川都已承認「拆圓環一定會塞」，但是有些立委選擇睜眼說瞎話，「要抓到一點點空檔就說誰大翻車，去洗說連施工都不會塞，那我是很不能同意啦」。

影片曝光後，大批網友留言熱議，「徐巧芯應該下來實測，不要只會嘴」、「最愛海巡的徐巧芯，已經兩小時不敢去回應公館塞車的留言了」、「可以不要造謠嗎？你沒看到右邊車道暢行無阻嗎？羅智強告訴我的」、「原來是台北公車啊，還以為是台中BRT呢」。

另外，也有網友指出，「我在假日車班比較少的時候，實測從新店車子路坐公車到北一女中，也要耗費整整一個小時左右，最塞的就是新店到公館的這段，很難想像居然有人認為，填平地下公車專用道只是差一個紅燈而已，根本是環環相扣的好幾個紅燈，那些說的事不關己的人，是因為他們根本不在乎時間，或是根本不把別人的時間當回事兒的人，偏偏這個人是市長」。

下午5點15分依舊大塞車。（擷取自Threads）

