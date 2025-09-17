為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中火試運轉驚傳火警 環保局現勘竟未設置完整監控系統

    台中火力發電廠新建燃氣機組近日測試發生火警，已暫停試車。（台電提供）

    台中火力發電廠新建燃氣機組近日測試發生火警，已暫停試車。（台電提供）

    2025/09/17 22:00

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕興達電廠燃氣2號機組9日試運轉過程氣體洩漏爆炸火災，台中火力發電廠新建燃氣機組近日測試也發生火警，已暫停試車，並啟動相關安全檢查，由於兩廠的燃氣機組結構相似，環保局局長陳宏益今日表示，已赴中火燃氣機組施工及試車現場現勘，發現未設置完整的污染偵測與天然氣外洩監控系統。

    台電表示，現正進行興達電廠火災事故調查，研擬精進改善措施，並同步展開至台中新建燃氣機組，目前台中試運轉機組暫停進行需使用天然氣之試運轉測試作業，並啟動相關安全檢查，確認安全無虞後，再進行相關試運轉測試工作。

    高雄興達電廠燃氣機組試運轉過程中，疑因天然氣管線法蘭墊片鬆脫導致氣體外洩，陳宏益說，昨日親自率隊赴中火燃氣機組施工及試車現場現勘，發現台電員工現場工作強度高、相當辛苦，但因先前現場積極趕工，工區環境亦顯雜亂，為防止事故再次重演，要求中火燃氣機組務必全面停機進行盤點檢查，全面檢討偵測、預警及通報機制，並加強現場施工環境管理，後續須經市府同意方可恢復試車。

    陳宏益指出，現場發現中火並未設置完整的污染偵測與天然氣外洩監控系統，除加強現場設備檢點外，並要求台電儘速裝設AI即時影像判煙系統及天然氣洩漏即時監測設備，以便即時掌握設備狀態，有效預防災害擴大，減少事故發生，並降低環境污染風險。

    勞工局補充，台中火力發電廠是屬勞動檢查法第26條所定之甲、丙類危險性工作場所，其勞動檢查業務權責，自2023年5月1日起屬勞動部職業安全衛生署中區安全衛生中心轄管，市府勞檢處將持續與勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心合作，建立良好溝通管道，以瞭解新燃氣機組相關安全問題。

    勞檢處也積極與台中港務分公司及港區相關運輸、倉儲及碼頭裝卸等相關業者（包括台中火力電廠等80單位）成立「台中港區安全衛生家族」，定期辦理安衛家族宣導及觀摩活動。

    陳宏益率隊現勘中火燃氣機組，發現未設置完整的污染偵測與天然氣外洩監控系統。（環保局提供）

    陳宏益率隊現勘中火燃氣機組，發現未設置完整的污染偵測與天然氣外洩監控系統。（環保局提供）

    陳宏益現勘中火燃氣機組。（環保局提供）

    陳宏益現勘中火燃氣機組。（環保局提供）

