    首頁　>　生活

    賣不掉丟回收？舊衣箱旁14大袋「貨底」 和美清潔隊不忍了

    彰化縣和美鎮的舊衣回收箱變垃圾場，被丟棄14大袋的垃圾裡頭，都是衣服與大量的包包。（和美清潔隊提供）

    彰化縣和美鎮的舊衣回收箱變垃圾場，被丟棄14大袋的垃圾裡頭，都是衣服與大量的包包。（和美清潔隊提供）

    2025/09/17 22:20

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕有夠離譜！彰化縣和美鎮舊衣回收箱遭人丟棄14大包麻布袋「貨底」垃圾，裡頭有衣服、零錢袋與包包，全都丟在回收箱旁，把馬路當垃圾場，和美鎮清潔隊氣炸，決定報警揪出禍首；初步得知是機車騎士所為，環保局將通知前來說明，依據廢棄物清理法，最高可開罰6000元。

    和美鎮清潔隊長葉木樹指出，該鎮舊衣回收箱流標多次才招標出去，但經常有民眾把枕頭、棉被亂丟，或是塞不下去，就直接放路旁，還有人會打開回收箱撈衣服，喜歡的拿走、不喜歡就亂丟。

    近來發現，舊衣回收箱旁被人丟了14大包麻布袋垃圾，堆成一座垃圾山，打開一看，裡頭有衣服、零錢包與包包，因為真的太誇張，在鎮長林庚壬支持下，決定報警揪出禍首，杜絕後患。

    和美警分局接獲和美清潔隊通報後，調閱路口監視器，查出亂丟垃圾的是名機車騎士，環保局在確認車籍資料後，將通知車主、找出行為人來說明；由於亂丟生活垃圾屬於一般廢棄物，依廢清法規定，最高可開罰6000元。

    有民眾指出，從麻布袋的綁法來看，應該是專業攤商手法，才會在麻布袋口用繩子完美打包；不排除是切貨來賣的庫存、也就是俗稱的「貨底」，因為有瑕疵不好賣，但要分批混入家用垃圾丟又太麻煩，為了省事，才會直接打包丟在舊衣回收箱旁。

    舊衣回收箱旁14大袋的垃圾，裡頭有大量的零錢包與包包，不排除拿「貨底」來丟棄。（和美清潔隊提供）

    舊衣回收箱旁14大袋的垃圾，裡頭有大量的零錢包與包包，不排除拿「貨底」來丟棄。（和美清潔隊提供）

    彰化縣和美鎮舊衣回收箱有的變成髒亂點。（取自和美小鎮）

    彰化縣和美鎮舊衣回收箱有的變成髒亂點。（取自和美小鎮）

    有民眾翻舊衣回收箱，喜歡的拿走，不喜歡就隨手亂丟。（取自和美小鎮）

    有民眾翻舊衣回收箱，喜歡的拿走，不喜歡就隨手亂丟。（取自和美小鎮）

    熱門推播