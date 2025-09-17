確保公共性 公路局註冊淡江大橋商標 避免不法搶註

淡江大橋橋體造型和景致特殊，公路局先註冊商標，但尚未被核准。（記者吳亮儀攝）

2025/09/17 21:48

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部公路局建造的淡江大橋昨天（16日）完成橋面最後的合龍工程，超強工程成就卻引發國民黨連番攻擊。新北市議員江怡臻砲轟公路局註冊「淡江大橋」商標，未來民眾要用很困難；公路局則說明，這是確保公共建設的公共性，內部人員私下表示，也是要防止商標蟑螂搶先註冊。

江怡臻今天（17日）在臉書貼文，指交通部將淡江大橋拿去申請商標，範圍包括印刷品、明信片、海報、包裝飲用水、影片製作、安排及舉行座談會、研討會、月餅、冰淇淋、車輪餅、海綿蛋糕、奶油餅乾等，「難道以後民眾賣個車輪餅、蛋糕，上面印淡江大橋，都還要送交通部審查」？

請繼續往下閱讀...

新北市府今晚也說明，有收到公路局公文指出，若市府活動文宣品使用「淡江大橋」文字恐衍生爭議，經濟部智慧財產局仍在審理此案，現階段尚不受任何影響，但若申請通過，新北市府不排除依商標法第48條提出異議。

交通部公路局完全主責淡江大橋的橋體工程，新北市政府僅負責聯外道路。對此，公路局北區公路新建工程分局主任工程司陳文信說，淡江大橋非常受矚目，公路局對其建造的橋梁註冊商標，是為確保公共建設的公共性，以及品牌形象與收益形象可以回饋到公共服務，但不知道會不會通過。

陳文信表示，未來沒有要發行周邊商品，但有這樣的商標識別後，假如有商品就可透過品牌做文創，若民眾或業者要使用開發商品至少要讓公路局知道，因此會訂定相關辦法，「但註冊商標也不知道會不會過」。

陳文信強調，假如註冊商標有通過，新北市或其他機關基於公共性等要使用絕對沒問題。另外，公路局人員私下也透露，最主要還是因淡江大橋造型和美景太特殊，絕對會有商標蟑螂想註冊，若通過審查就能避免、若不通過也代表商標蟑螂更難通過。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法