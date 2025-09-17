農家子弟吳德龍CNC車床奪冠 將征戰亞洲技能競賽

吳德龍奪下CNC車床職類正取國手。（中彰投分署提供）

2025/09/17 22:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕第三屆亞洲技能競賽將於今年11月在台北登場，由勞動部主辦，是我國自1993年後，睽違超過30年再度主辦國際級重要技能賽事，本次國手選拔中，CNC車床職類國手吳德龍，出身農家子弟，自幼熱衷拆解與修復家中插秧機、耕耘機等農具，常名列第2的他，一路過關斬將，終於在參加國手選拔的最後年限奪下冠軍，代表國家出賽。

吳德龍是農家子弟，就讀草屯商工與勤益科大期間，選擇機械相關科系，並在師長鼓勵下投入CNC車床選手培訓，勇於接受挑戰，然而從分區賽一路拼到全國賽，他笑說自己從未拿過金牌，甚至在2年前的國手選拔賽中僅獲備取。

吳德龍勇於接受挑戰、再接再厲，今年他在個人國手選拔生涯的最後年限，今從分區賽一路拼到全國賽，以精準技術與沉穩表現，打破過往的「老二魔咒」，成功取得國手資格。

CNC車床職類是製造工程的重要技術之一，廣泛的應用於航太加工、機械工業、汽機車加工設備業，以及3C輕金屬科技領域，吳德龍在為國爭取榮譽之外，也對他未來職涯發展有所助益。

中彰投分署表示，國際技能組織為讓各國青年技術人員相互觀摩切磋，加強國際間職業訓練與職業教育資訊與經驗之交流，每兩年舉辦一次「國際技能競賽」。

另該組織亞洲分會亦辦理「亞洲技能競賽」，作為區域性的前哨戰，今年國手選拔賽於日前完成，國手均是從我國分區賽、全國賽逐步晉級的我國技術精優青年遴選出代表參賽。

中彰投分署長劉秀貞與訓練師鼓勵車床職類選手。（中彰投分署提供）

