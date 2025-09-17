為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    農家子弟吳德龍CNC車床奪冠 將征戰亞洲技能競賽

    吳德龍奪下CNC車床職類正取國手。（中彰投分署提供）

    吳德龍奪下CNC車床職類正取國手。（中彰投分署提供）

    2025/09/17 22:06

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕第三屆亞洲技能競賽將於今年11月在台北登場，由勞動部主辦，是我國自1993年後，睽違超過30年再度主辦國際級重要技能賽事，本次國手選拔中，CNC車床職類國手吳德龍，出身農家子弟，自幼熱衷拆解與修復家中插秧機、耕耘機等農具，常名列第2的他，一路過關斬將，終於在參加國手選拔的最後年限奪下冠軍，代表國家出賽。

    吳德龍是農家子弟，就讀草屯商工與勤益科大期間，選擇機械相關科系，並在師長鼓勵下投入CNC車床選手培訓，勇於接受挑戰，然而從分區賽一路拼到全國賽，他笑說自己從未拿過金牌，甚至在2年前的國手選拔賽中僅獲備取。

    吳德龍勇於接受挑戰、再接再厲，今年他在個人國手選拔生涯的最後年限，今從分區賽一路拼到全國賽，以精準技術與沉穩表現，打破過往的「老二魔咒」，成功取得國手資格。

    CNC車床職類是製造工程的重要技術之一，廣泛的應用於航太加工、機械工業、汽機車加工設備業，以及3C輕金屬科技領域，吳德龍在為國爭取榮譽之外，也對他未來職涯發展有所助益。

    中彰投分署表示，國際技能組織為讓各國青年技術人員相互觀摩切磋，加強國際間職業訓練與職業教育資訊與經驗之交流，每兩年舉辦一次「國際技能競賽」。

    另該組織亞洲分會亦辦理「亞洲技能競賽」，作為區域性的前哨戰，今年國手選拔賽於日前完成，國手均是從我國分區賽、全國賽逐步晉級的我國技術精優青年遴選出代表參賽。

    中彰投分署長劉秀貞與訓練師鼓勵車床職類選手。（中彰投分署提供）

    中彰投分署長劉秀貞與訓練師鼓勵車床職類選手。（中彰投分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播