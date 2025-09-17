預售交屋逢雨就漏水 律師：如過保要求建商瑕疵擔保

台南安平建案遇下雨漏水嚴重，律師林育弘建議，買房過保也可主張「瑕疵擔保」，若能證明交屋時瑕疵已存在，建商仍負責賠償，但舉證不易，通常須依賴公會鑑定。（民眾提供）

2025/09/17 21:33

〔記者王捷／台南報導〕台南花園夜市旁一處新建案，鋼筋偏移、變形被勒令停工，安平也有處建案，一下雨，住家、公設四處滲水，住戶預計聯合管委會提出集體訴訟，控告建商坑小家庭；律師林育弘建議，假如已經過保固期，則需要轉為要求建商負起瑕疵擔保責任。

買房最怕遇到交屋後過保固期才發現瑕疵，想要求償又無法舉證，林育弘說，實務上瑕疵原因、瑕疵修補方式等，常各說各話，最後都需要仰賴鑑定，但是一般住戶在證據整理、蒐集上很零碎，想到什麼說什麼，很容易模糊焦點，最好的辦法是先找有公信力的第三方公會鑑定。

例如安平區建案，目標小家庭、預售的價格也親民，但是施工過程沒人知道發生什麼事，交屋約3年，一遇雨天消防管線、頂樓平台、地下層等四處漏水，頂樓與一樓後花園排水不良，住戶也覺得不正常，卻不了解該從何找到問題，向建商求償。

除了零星拍下漏水影片，有些只能就氣密窗與合約不同，向公部門檢舉，有住戶指出，更換氣密窗對建商來說是小錢，所以才提出合約「固定建材」保固1年，雖然現在已經逾期，但仍將免費協助調整與修繕，真正嚴重的是四處滲水的問題，目前住戶與建商針對漏水問題正進入消保程序，並預計提出集體訴訟。

林育弘說，即使買房過保，如果住戶能證明建商交屋時瑕疵就存在，那建商仍有賠償責任，這稱為「瑕疵擔保」，但住戶舉證困難度很高，通常會找土木技師公會、建築師公會、室內裝潢同業公會來鑑定是否有瑕疵，並委任專業律師整理證據，讓法官能了解住戶的委屈。

