工研院攜手慈濟募再生物資 送愛丹娜絲災區台南16校

工業技術研究院攜手慈濟基金會捐贈物資，協助恢復校園環境。（南市教育局提供）

2025/09/17 21:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為協助丹娜絲颱風重創的台南災區學校，工業技術研究院攜手慈濟基金會，在最短時間內募集到40台再生筆電、逾2000本兒童二手書籍，以及再利用櫃子與鐵桌等141件物資，今（17）日下午於工研院南創院區舉行捐贈儀式，與學校代表共同見證愛心行動。

工研院永續長何大安指出，中颱丹娜絲7月重創嘉南地區，讓救災、防災挑戰性倍增，近年來除了與慈濟基金會共同開發救災技術，並展現工研院以科技關懷民眾福祉的能量，短時間募集到物資送達16所國中小，協助災區校園快速恢復教學環境。

請繼續往下閱讀...

慈濟基金會主任呂芳川表示，志工團隊發揮「支援前線」精神，讓沿海及低窪地區學童無縫接軌復學，享受學習樂趣；此次捐贈不僅提供實質支援，也讓學童在開學返校時感受到社會關懷，學習不中斷。

教育局副局長楊智雄說，此次捐贈宅港國小、建功國小、北門國中、大竹國小、竹門國小、麻豆國中、六甲國小、太康國小、下營國小、甲中國小、新進國小、松林國小、長平國小、三股國小、長安國小、保東國小等16校物資，讓學校能更快恢復校園教學環境設施。遭受風災重創的校園，在全校教職員工與各界愛心全力協助下，所需經費及物資能及時到位，已完成各項復原工作。

工研院永續長何大安（左）代表捐贈學校物資，南市教育局副局長楊智雄代表接受。（南市教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法