夕照淡江大橋 公路局曝最佳拍攝點

淡江大橋在規劃設計階段就已經把淡水河口夕照考慮進去，主體由世界知名建築師Zaha Hadid（札哈・哈蒂）團隊設計。（記者吳亮儀攝）

2025/09/17 21:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部公路局昨天（16日）完成淡江大橋最後的橋面合龍工程，橋面連接後變完整，吸引大批民眾拍照。公路局也曝光內部工程人員公認最佳夕陽拍攝景點─位在新北市淡水區的「滬尾漁港」，既安全、附近餐飲商家也多，拍累了還能休息並看拍照成果。

淡江大橋在規劃設計階段就已經把淡水河口夕照考慮進去，主體由世界知名建築師Zaha Hadid（札哈・哈蒂）團隊設計，設計理念充分考量淡水、八里地區的人文意涵與生態環境維護，要讓橋樑與在地景觀和諧共存。

設計團隊一開始就模擬12處淡水河畔觀賞夕陽景點，確保無論春夏秋冬，橋樑都能與淡水夕陽相融，在設計上刻意將主橋塔偏向淡水那一端，避免夕陽被阻隔。記者實地拍攝，9月的夕陽較靠近八里側，不會被主塔遮住。

公路局工程人員說明，這樣的配置不僅保留了「日落之美」，也造就了全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋。設計之初，公路局還成立「橋型評選委員會」，15位評審中有5位地方藝術工作者，並將夕照景觀影響納入評分項目。

淡江大橋主跨距達450公尺、全長920公尺，規模呼應淡水河口的壯闊自然，橋面設置雙向各5公尺寬的人行與自行車道，成為一座開放的空中觀景平台，讓民眾能自在欣賞淡水夕陽與海天一色美景。

淡江大橋在橋面合龍工程完成後，國民黨抹黑行政院副院長鄭麗君在2013年任立委時，曾因為夕陽問題反對淡江大橋，但實際情況是2015年淡江大橋主橋段設計競圖才完成，且把夕陽納入設計考量。

更誇張的是，在設計圖都還未出爐前，2014年10月，時任總統馬英九與新北市長朱立倫就搶先為淡江大橋開工剪綵，但這個開工典禮其實只是淡江大橋的「聯外道路臨港大道段」，根本與橋的主體無關。

淡江大橋橋面合龍後，吸引大批民眾到淡水拍攝。（記者吳亮儀攝）

從淡水滬尾漁港拍攝淡江大橋夕陽，完全不會被橋的主塔遮蔽。（記者吳亮儀攝）

從淡水滬尾漁港周邊拍攝淡江大橋夕陽。（記者吳亮儀攝）

