    首頁　>　生活

    金門圓頭農牧攜手麥斯麵包 烤肉餐車開進晨光基金會

    烤肉餐車老板開心燒烤各式肉串。（記者吳正庭攝）

    烤肉餐車老板開心燒烤各式肉串。（記者吳正庭攝）

    2025/09/17 22:10

    〔記者吳正庭／金門報導〕圓頭農牧公司今天舉辦「中秋公益烤肉宴」，將專業的烤肉餐車開進財團法人晨光基金會，麥斯西點麵包店熱情響應，也提供月餅及鳳梨酥，讓長輩及身心障礙朋友在大白天，提前歡渡不一樣的中秋饗宴。

    圓頭創辦人薛承琛說，有別於相關單位在中秋送禮、送加菜金的「訪視」方式，圓頭農牧選擇「走進」弱勢單位，展現企業對弱勢族群的關懷，希望弱勢族群透過和人群的「接觸」，不僅感受自我的存在，也能感受外界的溫暖。

    圓頭過去是員工帶著木炭、烤肉架等材料到場和弱勢朋友一起烤肉，耗時又有安全隱憂，今年改安排專業的「新疆羊肉」烤肉餐車進場，老板熟練的身手及到位的火候，現場各式燒肉串，香氣四溢，弱勢朋友一口接一口，大讚老板手藝。

    此外，麥斯麵包店也響應圓頭農牧的公益號召，提前烘焙各式口味的中秋月餅，供弱勢長輩們嚐鮮。

    晨光基金會創辦人施美珠說，刻意將烤肉活動安排在午後，主要是考量弱勢朋友的安全，也方便接受長照長輩能與大家同樂。她說，晨光基金會在金門20餘年，服務對象涵蓋社區據點、金湖日照中心、長照交通車、妙妙屋庇護工場及福田家園。

    老板娘拿著剛出爐又大又香的烤肉串，準備上桌。（記者吳正庭攝）

    老板娘拿著剛出爐又大又香的烤肉串，準備上桌。（記者吳正庭攝）

    專業的烤肉串一出爐大受歡迎，盛盤很快見底。（記者吳正庭攝）

    專業的烤肉串一出爐大受歡迎，盛盤很快見底。（記者吳正庭攝）

    圓頭農牧公司創辦人薛承琛（中）帶著團隊前進晨光基金會舉辦「中秋公益烤肉宴」。（記者吳正庭攝）

    圓頭農牧公司創辦人薛承琛（中）帶著團隊前進晨光基金會舉辦「中秋公益烤肉宴」。（記者吳正庭攝）

    晨光基金會創辦人施美珠說，將烤肉活動安排在午後，主要是考量弱勢朋友的安全，也方便接受長照長輩與大家同樂。（記者吳正庭攝）

    晨光基金會創辦人施美珠說，將烤肉活動安排在午後，主要是考量弱勢朋友的安全，也方便接受長照長輩與大家同樂。（記者吳正庭攝）

    熱門推播