AI高速傳輸時代來臨!國科會研發矽光子 目標2028年全球領先

經濟部產業技術司副司長周崇斌介紹矽光子架構的特性。（記者吳柏軒攝）

2025/09/17 20:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕為迎戰AI高速傳輸時代來臨，國科會跨部會推動科研發展，經濟部規劃「矽光子」技術突破，配合AI新十大建設，將從技術研發、人才培育、研發環境配置與供應鏈自主等，整合法人與產業，現已有SEMI矽光子產業聯盟集結150家廠商，目標2028年領先全球。

國科會今舉行第17屆委員會議，主委吳誠文表示，過去台灣矽半導體設計、製造及封測產業發展完整，未來AI具領導地位，高速運算資料中心等各式應用需要更先進的矽光子技術，能帶來更高速傳輸，因用光纖傳輸，相較傳統銅線通訊，可降低三分之二能源消耗，台灣產業近2年發展矽光子，現已列為政府AI新十大建設的其中一項，由經濟部主導。

請繼續往下閱讀...

經濟部產業技術司副司長周崇斌說，傳統電晶片與光電模組及電路板連結，單通速度上限100Gbps，總傳輸上限25.6Tbps，若採矽光子架構，將電晶片與光晶片整合，單通速度可達400Gbps，傳輸速度更比傳統還提升16倍409.6Tbps，國際已公認矽光子可解決傳輸的技術，而台灣具有半導體領先環境，此刻為產業發展新契機，可造就再一波的升級。

周崇斌表示，為此，2024年推動法人協助產業公協會成立矽光子聯盟，協力制定技術藍圖，釐清產業缺口，透過政策工具協助開發，鼓勵產學界投入高效能晶片專案，並培育相關碩博人才達200人次，也建構高速矽光子驗證實驗室，降低國內業者60%成本，邁向國際級第三方驗證中心，也補助國內材料與設備自主能力及供應鏈。

另，今日委員會議也分享「Healthy Taiwan for All」願景，衛福部食藥署長姜至剛指出，執行健康台灣願景，加上半導體優勢與生技醫藥，強強結合讓人民更強、國家更強、世界擁抱台灣，透過科研投入打造生醫創新環境，包含推動健康大數據應用，精進法規，如新藥審查從12個月縮短至8個月甚至4個月，智慧醫材也是強項，已成立相關辦公室，並要讓認證中心落地，甚至跨國取得東南亞MOU，助台灣醫材更易取得跨國認證，還有健康台灣深耕計畫五年489億元、百億癌症新藥基金等，打造人民福祉。

國科會主委吳誠文認為，台灣有矽半導體的產業鏈，走向矽光子，預期將以台灣產業為主。（記者吳柏軒攝）

衛福部食藥署長姜至剛報告「生技醫藥結合健康照護、共創健康台灣」的發展願景。（記者吳柏軒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法