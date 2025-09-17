為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    大胃王來也不虧本!吃到飽餐廳獲利邏輯曝光

    經濟評論家解析吃到飽經營模式，示意圖。（資料照）

    經濟評論家解析吃到飽經營模式，示意圖。（資料照）

    2025/09/17 23:14

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕吃到飽餐廳能賺錢嗎？日本經濟評論家解析吃到飽經營模式，指出這類餐廳之所以能維持獲利，關鍵在成本結構設計得宜，與自助餐形式所帶來的營運效率。他也呼籲消費者，別讓「吃回本」的心態，破壞了原本該享受的用餐體驗。

    日本經濟評論家塚崎公義在《The Gold Online》撰文指出，吃到飽餐廳之所以能在高通膨時代維持獲利，關鍵在於其「成本結構」設計得當。

    以一家販售1500日圓（約新台幣307元）定食的餐廳為例，若每份食材成本為500日圓（約新台幣102元）、每日固定支出（如租金、人事）為10萬日圓（約新台幣2萬元），則只要每天有100位顧客上門，就能達到損益平衡點；之後每多來一位客人，餐廳便能多賺1000日圓（約新台幣204元）。即使遇到大胃王一次吃下三份，店家仍能維持利潤，因為收入增加遠高於食材成本成長。

    進一步來看，許多吃到飽業者也透過「自助式取餐（Buffet）」模式，優化營運效率。塚崎指出，相較於傳統餐廳須安排人員點餐、備餐、出餐，自助形式省下大量人力與流程成本，顧客入座後即可自由取餐，也加快了翻桌率。同時，廚房可以集中備料、批量製作，減少尖峰時段的壓力；而且由於菜色固定，業者能更精準地預估進貨量，不僅減少食材浪費，還能與供應商談判爭取更優惠的價格，進一步強化獲利空間。

    塚崎也提醒，消費者在享用吃到飽時，心態調整很重要。他指出，吃到飽並不是一場「誰吃得多誰划算」的比賽，卻有不少人為了「吃回本」而勉強自己，反而讓整體用餐體驗大打折扣。他建議，與其計較自己吃了多少，不如把餐費視為一張「進場門票」，在店內的目標應該是「如何讓自己最滿足」。如果覺得再多吃一點會更快樂，那就盡情享受；但若身體已經飽足，適時停下來反而是更聰明的選擇。畢竟，真正的價值來自於愉快的用餐體驗，而不是撐破肚皮的成就感。

    熱門推播