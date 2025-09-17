為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    惡魔Z、BENZ 190SL現身 台南老車文化季9/20引爆懷舊風華

    1970年BENZ_W113。（台南市觀旅局提供）

    1970年BENZ_W113。（台南市觀旅局提供）

    2025/09/17 21:57

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕邁入第11屆的「老車文化季」9月20日在台南水交社文化園區登場，今年以「老車台南住一晚」為主題，結合台南日益蓬勃的民宿產業，共同展現古都懷舊風華與慢旅美學。

    活動最大亮點是多款經典珍稀老車齊聚，包括氣質雋永的BENZ 190SL、線條優雅的BENZ W113，以及被車迷暱稱為「惡魔Z」的傳奇名車，每一輛都承載著不同年代的工藝精神，將吸引眾多愛車人士與旅人目光。老車事務所創辦人李尚青老師亦將展出12幅精緻水彩畫作，讓民眾同時欣賞藝術與機械融合的美感。

    現場同時規劃攀樹體驗、藍染DIY、明信片彩繪與集章遊戲，營造親子同樂氛圍；搭配「海島市集」，集結文創品牌、手作良品與在地美食，讓遊客在欣賞老車之餘，也能細細品味府城的生活韻味。

    台南市民宿文化發展協會說，活動翌日推出「老爺上車遊城門」公益敬老行程，特別邀請長輩搭乘老車遊歷府城城門街頭，最後在筑馨居台灣文物收藏館享用古早味料理，傳遞溫馨情誼與世代傳承。

    台南市長黃偉哲說，台南民宿10年來由6家成長至710家，已成旅遊品牌的一部分。此次結合老車文化的創意活動，不僅讓旅人透過民宿認識台南故事，更能在懷舊氛圍中感受古都的獨特魅力。

    1959年BENZ_W121_190SL。（台南市觀旅局提供）

    1959年BENZ_W121_190SL。（台南市觀旅局提供）

    1972年204Z_惡魔Z。（台南市觀旅局提供）

    1972年204Z_惡魔Z。（台南市觀旅局提供）

    老車文化暨老爺上車路線。（台南市觀旅局提供）

    老車文化暨老爺上車路線。（台南市觀旅局提供）

