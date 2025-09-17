慘了!高雄女擅挪「這款」速克達刮花車身 網諷：會賠到笑不出來

女子為停放貨車，擅自移動民眾的蘭美達速克達，過程全被監視器拍下。（擷取自threads@ji394su36689）

2025/09/17 20:43

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有民眾將才買7個月的蘭美達黃牌速克達停放在路旁，今（17日）凌晨1名女子為停放貨車，擅自移動速克達位置，導致右後車殼多了1道約7公分的新刮痕，該速克達新車價近30萬元，引發網友熱議修車價恐也不便宜，看到賠償金額大概就笑不出來了。

有民眾因愛車遭人移動、刮花，心痛地在網路社群平台發文指出，車被陌生人移動然後刮傷了，新的傷痕上面也有削粉，傷痕大約7公分，車殼是鐵殼，可見鐵材了。而該車是於今年2月花了28萬8000元購買，紅色貼紙另外設計的約2000元、拆裝也可能2000元、原廠烤漆未知、原廠車貼未知，詢問網友「我該求償多少…」

網友回應，「偉士牌、美蘭達或是水貨車，修起來都很刺激，別放過這個三寶，好好用報價單治她」、「上次移我車的人賠了10萬，供參」、「該多少就報多少，千萬別心軟」、「她把貨車賣掉應該還不夠賠你車」、「看到要賠的金額，她就笑不出來了。」

由於女子移車過程全被附近監視器拍下，轄區苓雅分局三多路派出所指出，重機車主曾男（29歲）已報案，指停放路邊重機車遭移動位置，右後車殼留下刮痕。經查移車當事人為蘇女（46歲），為停放貨車而移動曾男機車，警方協助雙方建立聯繫管道，曾男暫不提出告訴。

警方提醒，民眾個人財產受法律保護，任意移動造成毀損等行為，將負賠償責任或受法律的處罰。

蘭美達速克達遭女子移動，並留下約7公分刮痕，車主將向女子索賠。（擷取自threads@ji394su36689）

