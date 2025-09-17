為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    傳「奧客」硬拗丹娜絲風災補助 政院籲外界理解災民心情

    行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今天說，「奧客」字眼可能引起誤解和標籤化，呼籲外界理解災民心情，且審核標準公開透明，都以科學客觀為據。（資料照，記者鍾麗華攝）

    2025/09/17 20:18

    〔記者鍾麗華／台北報導〕周刊王報導，颱風丹娜絲重創台南，卻有不理性「奧客」硬拗補助、大鬧公所等。行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今（17）日說，「奧客」字眼可能引起誤解和標籤化，呼籲外界理解災民心情，且審核標準公開透明，都以科學客觀為據。

    丹娜絲重創中南部，政府祭出各項補助，周刊王報導，台南市出現「奧客」，拿不符資格的損害案申請補助，甚至大鬧公所或找議員施壓，還有蟑螂工班在災區坐地起價。

    行政院雲嘉南災後復原前進指揮所澄清，截至今天，台南市屋損慰助金核發比率達99%以上、金額超過12億元，包括房屋受損面積小於20平方公尺者，除巿府的慰助金外，行政院還額外加碼復原慰助金弱勢戶1萬5000元、一般戶1萬元，受災戶幾乎全數獲得補助。

    指揮所說，審查過程地方政府都依方案內容、標準及事實資料辦理，沒有所謂「以態度決定補助」的情形。對於部分報導使用「奧客」等字眼可能引起的誤解和標籤化，指揮所呼籲外界理解災民心情，並重申審核標準公開透明，以科學客觀為據。

    指揮所指出，考量部分災民因高齡、身障或經濟弱勢等原因，難以自行修繕，指揮所在8月5日宣布弱勢戶住宅修繕費用全額由政府協助，並請地方政府安排社工一對一協助慰助金申請、修繕媒合服務與必要安置等。截至9月16日，台南市需政府媒合修繕弱勢戶329戶，其中196戶已協助完成修繕、另外有133戶正在施工或備料中。

    指揮所表示，自7月30日設置後就召集相關部會、工程專業機關、廠商與工班組成技術支援團隊，分區指定專責單位進駐協助民宅修繕；針對屋頂修復必要的金屬浪板，也根據不同等級提供最高造價標準，避免廠商報價偏離市場行情。若民眾仍發現不合理報價，可通報地方政府，將進一步協助追查並排除不當工班。

    指揮所說，技術支援團隊已洽訪受損民宅達2萬戶以上，並為有需要的民眾媒合超過3500戶，至今已有977戶簽約、678戶已完成修繕。指揮所也將於本週啟動復原重建網站，持續公開更新相關復原進度。

