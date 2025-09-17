為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    攜手減碳 長榮航空綠色供應鏈頒獎

    長榮航空17日舉辦第五屆供應商大會，國內外120多名產業人士出席。（長榮航空提供）

    2025/09/17 19:48

    〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮航空今（17日）於張榮發基金會國際會議中心舉辦第五屆供應商大會，邀集國內外75家供應商代表，逾120位產業人士出席。大會以「攜手減碳，打造永續合作夥伴關係」為主軸，強調環境保護、經濟效益與社會責任三大目標，並針對參與長榮航空2024年「綠色供應鏈計劃」獲獎供應商進行頒獎。

    長榮航空在會中分享最新永續經營策略，期盼與供應商攜手打造綠色轉型的合作價值鏈，並強調目標是建立一條真正永續、透明、具備韌性的供應鏈；未來也將持續強化ESG揭露架構，同時落實SBTi通過的減碳路徑。永續發展不僅是企業自身責任，更需帶動整個供應鏈共同行動，推動低碳、節能的具體作為。

    長榮航空首席副總經理廖至維表示，供應鏈綠色轉型是公司推動永續的核心，將與供應商夥伴攜手推動創新，共同優化產品製程或服務流程，在邁向2050淨零碳排的路上，攜手打造值得信賴的永續航空品牌。

    大會邀請國立台灣科技大學郭財吉教授以「攜手減碳，打造永續合作夥伴關係」為題演講，分享未來綠色供應鏈趨勢。而這次綠色供應鏈計劃，聚焦「綠能節電」、「綠色循環」、「綠色能源」和「綠色運輸」四個面向，經過專家評選，從19項參賽供應商中選出7家優良企業，頒發獎項並贈送機票以資鼓勵。

    長榮航空供應鏈涵蓋零件製造、飛航訓練、地勤服務、機務維修、空中餐飲及運輸服務，形成完整的永續航空服務體系。長榮航空表示，會與供應商深化合作、優化管理，提升供應鏈韌性，邁向永續未來。

