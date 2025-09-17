近半中小學生「把AI當知己」！4成竟不知出錯誰負責

AI快速融入台灣中小學生的生活，近半（48.9％）學生習慣與AI「聊天」，超越作業、學習等功能。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕AI快速融入台灣中小學生的生活，不僅成為學習助手，更取代真實朋友，成為孩子的情感寄託。《親子天下》最新調查揭露，近半數學生把AI當成知己傾訴煩惱，但當AI提供錯誤資訊時，卻有逾4成學生不知該由誰負責，甚至有人認為「應該AI自己負責」，凸顯這群「AI世代」在數位素養與批判思維上的巨大缺口。

壓力山大 孩子把AI當避風港

根據《親子天下》針對全台1.3萬名國中小學生的「AI世代學習大調查」顯示，44％學生坦言壓力「大」或「非常大」，主要焦慮來自「擔心國中會考」（34％）、「不知道未來可以做什麼」（30％）與「在校成績不好」（28％）。

在龐大壓力下，AI意外成為陪伴出口。近半（48.9％）學生習慣與AI「聊天」，超越作業、學習等功能。有孩子甚至寫下：「我的朋友，只有他能和我聊天，在一起。」然而，卻有37.7％學生在過去一個月內「沒有和同學或朋友約出去玩」。

台北市金華國中校長黃啟清直言，AI的隨時陪伴，正填補孩子因課業壓力而流失的真實友誼。

AI出錯 學生陷「責任黑洞」

AI若提供錯誤答案，該由誰負責？調查指出，高達46.5％學生回答「不知道／沒想過」，另有13.7％甚至認為「AI要負責」，顯示孩子對AI有擬人化傾向。

政治大學學務長、AI專家蔡炎龍提醒，多數學生仍將AI視為「權威答案機」，卻缺乏判斷正確與否的能力，「他分不出好壞，不知道AI的答案可能只是中上水準。」

壓力推手 AI成「抄作業工具」

調查顯示，11.8％學生直言用AI寫作業「很合適，複製貼上很省力」。在壓力「非常大」的學生中，更有25％贊同此說法。

中原大學副教授胡筱薇指出，AI的便利雖然節省時間，卻「偷走了孩子困惑的權利」，讓學生放棄思考，直接套用答案。

愈懂AI 愈能負責任

值得注意的是，對AI「熟悉並會使用」的學生，六成以上自稱「經常或總是」會懷疑網路資訊真偽，比例遠高於對AI陌生的學生。當AI出錯時，他們更傾向認為應由使用者負責，而非推給AI。

專家呼籲，與其禁止孩子接觸AI，不如積極引導他們正確使用。唯有真正理解工具，才能培養批判思維與數位責任感。

