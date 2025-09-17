為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中市捷工局「藍線數位集章」總打卡數達2萬 今抽獎140名幸運兒

    台中捷運藍線「上藍得分」數位集章活動獎品。（捷工局提供）

    台中捷運藍線「上藍得分」數位集章活動獎品。（捷工局提供）

    2025/09/17 19:47

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府捷運工程局與數位發展局攜手主辦「台中捷運藍線數位集章活動」，活動為期1個月，參加者總打卡數高達2萬次。今（17）日於北屯機廠行政大樓進行抽獎，由台中市政府捷運工程局長蘇瑞文抽出140位幸運得主，獎品將於9月21日至30日寄送至得獎者手中。

    為讓民眾了解中捷藍線各站，捷工局推出「台中捷運藍線數位集章活動」，讓民眾到中捷藍線預定站，利用「台中通」APP掃描QR Code及使用GPS定位功能進行集章，參加者可進行抽獎，活動為期1個月。

    蘇瑞文說，此次活動獎品包括RIMOWA行李箱、藍色iPhone 16手機、捷安特高級自行車、BOSE耳機、Dyson吹風機、多功能氣炸烤箱、11人份大同電鍋、手持電風扇及捷運藍線紀念悠遊卡，並加碼抽出5位神秘特獎「幻藍小熊簽名球」。

    捷工局表示，得獎者可透過「台中通」APP的小鈴鐺通知接收中獎提醒，再填寫相關收件資料，獎品將於9月21日至30日寄送至得獎者手中。

    捷工局指出，參加者利用「台中通」APP掃描QR Code及使用GPS定位功能，了解捷運沿線各個站點及其周邊文化。

