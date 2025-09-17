週四慎防大雨 雲林以北炎熱新北衝38度

週四西半部高溫約34到35度。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕週四（18日）東南部及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率；南部及東部地區有短暫陣雨或雷雨；東北部地區也有零星短暫陣雨。午後，新竹到台南地區則有局部大雨發生機率。

中央氣象署預報，週四受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨。東南部及恆春半島將有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率；南部及東部地區會有短暫陣雨或雷雨；東北部地區也有零星短暫陣雨；中部以北則為多雲，但午後恐有局部短暫雷陣雨。午後，新竹到台南地區並有局部大雨發生機率。

溫度方面，週四花東雲多下雨，高溫約39到31度，其他地區仍炎熱，高溫約32到35度，桃園以北有較廣泛的36度以上高溫，新北甚至有局部38度左右極端高溫發生機率，新竹到雲林也有局部36度左右高溫，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬、多補充水分，避免熱傷害

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，熱帶性低氣壓預估週四就會來到南海地區，持續往西北轉偏西，朝中國華南一帶移動，過程中有機會發展成為第17號颱風「米塔」，預估對台灣帶來的直接影響會較低，但週四到週五會帶來較多水氣，尤其東南部到恆春半島雨勢將較大、降雨範圍也較廣。

紫外線指數方面，週四台東縣為「中量級」；台中市、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣為「高量級」；其餘縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為偏東風，西半部稍易累積污染物。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；竹苗空品區為「橘色提醒」等級。

熱帶低壓TD20、TD21最快在明天上午增強為颱風，其中，TD20在明天最接近台灣。（擷取自中央氣象署網站）

週四東南部及恆春半島將有陣雨或雷雨。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週四多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

