新化「8堡7廟」公普 古董級洗臉架讓「好姊妹」梳妝打扮

清水寺連古董級的洗臉架都搬到普度現場。（記者吳俊鋒攝）

2025/09/17 19:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化區「8堡7廟」在農曆7月26日都會聯合舉辦中元節普度，迄已有百年歷史，祭拜活動今天下午登場，信眾端出豐盛的供品，宴請各方遊魂，都不忘放上空心菜，代表無意留客，避免陰陽太過牽扯；清水寺也依循傳統，擺設12份四果茶，還有整套的胭脂水粉，超過半世紀的古董級洗臉架也搬來，讓「好姊妹」梳妝打扮。

新化轄內早期街庄分為8堡，有7間信仰中心，包含朝天宮、太子宮、武安宮、天壇護安宮，以及上帝廟、觀音亭與清水寺等，不僅元宵期間會舉辦知名的「大目降十八嬈」遶境，中元節也會舉辦聯合普度活動，都是地方盛事。

公普活動依例在朝天宮廣場舉行，在主委許滄淵的號召下，各廟宇信眾都準備了豐盛的供品，種類琳瑯滿目，熱情款待好兄弟，而開香儀式上，新化區長李義隆、議員李偉智等地方各界都出席祭拜，場面隆重。

有些廟宇準備了全豬，以及各式牲禮，展現十足的誠意，而清水寺則依循傳統，擺設了四果茶，還有專供好姊妹梳妝打扮的用品，連古董級的木質洗臉架都上陣，用心張羅，希望冥界的朋友們可以玩得高興、吃得滿意。

至於太子宮，轄內4角頭中，今年由大房與二房主普，供品超過150盆，要準備何種牲禮，都已事先在神明面前抽籤後，才開始籌辦，現場看到豬心、醃肉、香腸、全雞、魷魚、鮮蝦、金針等，相當澎湃。

太子宮準備了豬心、香腸等豐盛的牲禮供品，都是事先在神明面前抽籤決定。（記者吳俊鋒攝）

新化8堡7廟公普，地方各界參拜下正式開香。（記者吳俊鋒攝）

清水寺依循傳統，也準備了12分四果茶。（記者吳俊鋒攝）

新化8堡7廟中元節聯合普度，供品上都放置了空心菜。（記者吳俊鋒攝）

