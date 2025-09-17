為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    颱風後更珍貴 !台南麻豆文旦秒殺 40分鐘完售600箱

    台南市長黃偉哲（中）今日再度上電視購物平台，行銷台南在地優質文旦。（圖由台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（中）今日再度上電視購物平台，行銷台南在地優質文旦。（圖由台南市府提供）

    2025/09/17 19:10

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕中秋將至，月圓人團圓、柚香傳情。台南市長黃偉哲今（17日）再度受邀至電視購物平台直播，上陣推廣台南優質麻豆文旦。短短40分鐘，200箱（每箱6公斤）瞬間搶購一空，又緊急追加400箱，共計熱銷600箱。

    黃偉哲表示，台南麻豆文旦不僅是中秋佳節的代表性水果，更是台灣農業的驕傲。今年雖受颱風影響導致減產，但仍嚴選品質優良的果實，讓消費者送禮自用都能安心享用。他呼籲全國民眾以實際行動支持在地果農，給予最溫暖的鼓勵。

    市府農業局長李芳林指出，今年文旦產量大幅減少，歷經風災淬鍊後的果實格外珍貴。秉持「挺農民、助在地」的精神，特別挑選果型飽滿、香氣濃郁的文旦，透過直播平台將台南好滋味推廣至全國，協助果農拓展銷售通路、穩定收益。

    李芳林表示，台南麻豆文旦以果皮薄、果肉細緻、甜中帶酸的絕佳風味聞名。得天獨厚的黏質土壤與充足日照，造就麻豆成為台灣最重要的文旦產區。文旦採收後需經過約一週「辭水」熟成，讓水分適度蒸發，果皮轉為黃綠、口感更添層次，香氣四溢，是中秋送禮與團聚餐桌上的應景佳品。

    今年文旦產量大幅減少，格外珍貴。（圖由台南市府提供）

    今年文旦產量大幅減少，格外珍貴。（圖由台南市府提供）

    台南麻豆文旦果皮薄、果肉細緻。（圖由台南市府提供）

    台南麻豆文旦果皮薄、果肉細緻。（圖由台南市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播