颱風後更珍貴 !台南麻豆文旦秒殺 40分鐘完售600箱

台南市長黃偉哲（中）今日再度上電視購物平台，行銷台南在地優質文旦。（圖由台南市府提供）

2025/09/17 19:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中秋將至，月圓人團圓、柚香傳情。台南市長黃偉哲今（17日）再度受邀至電視購物平台直播，上陣推廣台南優質麻豆文旦。短短40分鐘，200箱（每箱6公斤）瞬間搶購一空，又緊急追加400箱，共計熱銷600箱。

黃偉哲表示，台南麻豆文旦不僅是中秋佳節的代表性水果，更是台灣農業的驕傲。今年雖受颱風影響導致減產，但仍嚴選品質優良的果實，讓消費者送禮自用都能安心享用。他呼籲全國民眾以實際行動支持在地果農，給予最溫暖的鼓勵。

市府農業局長李芳林指出，今年文旦產量大幅減少，歷經風災淬鍊後的果實格外珍貴。秉持「挺農民、助在地」的精神，特別挑選果型飽滿、香氣濃郁的文旦，透過直播平台將台南好滋味推廣至全國，協助果農拓展銷售通路、穩定收益。

李芳林表示，台南麻豆文旦以果皮薄、果肉細緻、甜中帶酸的絕佳風味聞名。得天獨厚的黏質土壤與充足日照，造就麻豆成為台灣最重要的文旦產區。文旦採收後需經過約一週「辭水」熟成，讓水分適度蒸發，果皮轉為黃綠、口感更添層次，香氣四溢，是中秋送禮與團聚餐桌上的應景佳品。

今年文旦產量大幅減少，格外珍貴。（圖由台南市府提供）

台南麻豆文旦果皮薄、果肉細緻。（圖由台南市府提供）

