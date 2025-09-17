竹北光明六路東二段、高鐵七路口違規迴轉 11/1起科技執法開罰

常見竹北光明六路東二段慢車道駕駛人，竟貪快在高鐵七路口直接迴轉到對向快車道，警察局擴大宣導，11月1日起科技執法開罰。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市光明六路東二段是前往高鐵新竹站要道，常見行駛於慢車道的汽車駕駛人，貪圖一時方便，竟然直接在高鐵七路口迴轉到光明六路東二段對向的快車道，因而釀成多起事故；縣府警察局表示，已在該路口新設科技執法設備，本月開始2個月宣導，11月1日正式啟用。

多名縣議員和當地里長接獲民眾反映，不少汽車自高鐵新竹站區旁停車場開出、到光明六路東二段慢車道（西往東方向）之後，欲往西上國道1號竹北交流道或台1線等路段，卻貪圖方便、不想繞道，直接在高鐵七路口迴轉到光明六路東二段快車道（東往西方向），違規舉動令人捏一把冷汗！此外，也常見民眾於高鐵站區接送親友，於路邊違規停車。

警察局表示，前述違規迴轉不僅造成車流衝突，更曾引發交通事故，危及行人和其他用路人安全。為保障行人安全，維護交通秩序，該局於光明六路東二段與高鐵七路口設置科技執法設備，取締項目包含違規迴轉、未禮讓行人及違規停車。

交通隊長魏才淋說，光明六路東二段慢車道的駕駛人，應順向右轉到高鐵七路再右轉；或是先在路口切換到快車道，再於下一個路口迴轉。此外，駕駛朋友們接送乘客時，請務必停放合法停車區，不要貪圖方便亂停車，高鐵新竹站附設停車場有提供「30分鐘內免費停車」的優惠，民眾可多加利用。

魏才淋提醒，若違規迴轉將依「道路交通管理處罰條例」第49條，處600元以上1800元以下罰鍰；違規停車可依同法第56條第1項第1款，處600元以上1200元以下罰鍰；未禮讓行人則違反第44條第1項第2款，可處1200元以上6000元以下罰鍰。

有駕駛人從光明六路東二段慢車道與高鐵七路口，直接迴轉到對向的快車道。示意照。（警方提供）

新竹縣警察局於竹北市光明六路東二段與高鐵七路口設置科技執法設備，取締項目包含違規迴轉、未禮讓行人及違規停車。（警方提供）

