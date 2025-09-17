陪伴3遷村部落走過莫拉克風災 屏大偕族人展現3年成果

「MACA陪．伴」成果展今起在屏東大學民生校區登場。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學在國科會支持下，從2022年7月起進入霧台鄉吉露、阿禮村與來義鄉來義村等3個在2009年莫拉克風災受創而遷徙的部落，陪伴族人進行文化記錄，部落族人今（17）日齊聚屏大為「MACA 陪．伴」成果展揭幕，分享過去3年來努力成果。

為期3年的「他鄉／故鄉：原民遷村的文化培力、創新與再生產」計畫，由屏大團隊陪伴族人進行文化記錄、族譜調查，以及復振勇士舞、芋頭窯與各種傳統技藝，也以跨國交流，引進其他國家災後重建與在地知識的融合經驗。

屏大校長陳永森表示，原住民在這塊土地努力生活這麼久，有很多不同的深層知識體系及文化深度，需要透過一個知識平台、有系統的方式做記錄，屏大除屏東學的在地深耕外，原專班、原民中心及各研究團隊，對原住民研究都投入相當心力，期待未來的持續合作。

計畫執行長、屏大社會發展學系主任邱毓斌也說，八八風災之後，3個部落的族人被迫遷村，所遭受的苦以及表現出來的勇敢非常值得記錄，此次展出過去3年的計畫成果，也因這些努力，屏大今年7月再度獲國科會支持，將繼續執行新一期的3年計畫。

「MACA 」在排灣族與魯凱族語中均意為「眼睛」，象徵觀看、見證與理解，也隱喻著學校與部落共同凝視歷史傷痕、面向未來部落復振的勇氣。

霧台鄉阿禮部落傳統領袖包基成表示，八八風災後族人遷移到長治百合部落，長年下來，許多長者年紀大無法回部落，年輕一代求學工作也沒有時間回山上，如何兼顧部落原鄉和平地，一直是他思考的問題，在國科會計畫、屏大團隊陪伴部落後，帶來知識力，讓族人在不忘傳統文化的同時，朝著「山下是安全居住地，山上是永久故鄉」努力，並將過去沒有文字記錄的隱性知識轉譯成有文字的顯性知識，成為文化復振的教材，代代傳承下去。

