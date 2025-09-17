為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    陪伴3遷村部落走過莫拉克風災 屏大偕族人展現3年成果

    「MACA陪．伴」成果展今起在屏東大學民生校區登場。（記者羅欣貞攝）

    「MACA陪．伴」成果展今起在屏東大學民生校區登場。（記者羅欣貞攝）

    2025/09/17 19:21

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學在國科會支持下，從2022年7月起進入霧台鄉吉露、阿禮村與來義鄉來義村等3個在2009年莫拉克風災受創而遷徙的部落，陪伴族人進行文化記錄，部落族人今（17）日齊聚屏大為「MACA 陪．伴」成果展揭幕，分享過去3年來努力成果。

    為期3年的「他鄉／故鄉：原民遷村的文化培力、創新與再生產」計畫，由屏大團隊陪伴族人進行文化記錄、族譜調查，以及復振勇士舞、芋頭窯與各種傳統技藝，也以跨國交流，引進其他國家災後重建與在地知識的融合經驗。

    屏大校長陳永森表示，原住民在這塊土地努力生活這麼久，有很多不同的深層知識體系及文化深度，需要透過一個知識平台、有系統的方式做記錄，屏大除屏東學的在地深耕外，原專班、原民中心及各研究團隊，對原住民研究都投入相當心力，期待未來的持續合作。

    計畫執行長、屏大社會發展學系主任邱毓斌也說，八八風災之後，3個部落的族人被迫遷村，所遭受的苦以及表現出來的勇敢非常值得記錄，此次展出過去3年的計畫成果，也因這些努力，屏大今年7月再度獲國科會支持，將繼續執行新一期的3年計畫。

    「MACA 」在排灣族與魯凱族語中均意為「眼睛」，象徵觀看、見證與理解，也隱喻著學校與部落共同凝視歷史傷痕、面向未來部落復振的勇氣。

    霧台鄉阿禮部落傳統領袖包基成表示，八八風災後族人遷移到長治百合部落，長年下來，許多長者年紀大無法回部落，年輕一代求學工作也沒有時間回山上，如何兼顧部落原鄉和平地，一直是他思考的問題，在國科會計畫、屏大團隊陪伴部落後，帶來知識力，讓族人在不忘傳統文化的同時，朝著「山下是安全居住地，山上是永久故鄉」努力，並將過去沒有文字記錄的隱性知識轉譯成有文字的顯性知識，成為文化復振的教材，代代傳承下去。

    吉露部落、阿禮部落、來義部落族人共聚一堂，展現過去3年在屏大團隊陪伴下文化復振的成果。（記者羅欣貞攝）

    吉露部落、阿禮部落、來義部落族人共聚一堂，展現過去3年在屏大團隊陪伴下文化復振的成果。（記者羅欣貞攝）

    「MACA陪．伴」成果展內容豐富精彩。（記者羅欣貞攝）

    「MACA陪．伴」成果展內容豐富精彩。（記者羅欣貞攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播