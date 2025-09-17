天天站超商外狂索票 西門町「發票伯」親揭驚人戰績！

西門町商圈有一名「發票伯」，長年固定出現在便利商店門口，專向結帳離店的民眾索取發票。（翻攝自Google Maps）

2025/09/17 20:27

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市西門町商圈有個人稱「發票伯」的長者，長年固定出現在便利商店門口，向結帳離店民眾索取發票。他一路從單純打發時間，逐漸成為每日例行「工作」，累積超過10年。雖然收入不高，但靠著堅持與體力，他形塑出屬於自己的「索票人生」。

根據《中時新聞網》報導，現年74歲的「發票伯」來自新北中和，退休前曾在紡織廠擔任作業員。退休後起初只是隨意索票，沒想到愈做愈習慣，如今固定一週出勤5天，每晚從6點站到11點，平均能收集逾百張發票，一個月下來約有3、4千張。他笑言，一期中獎大約4、5千元，最多曾一次中過1萬元，「比不上工讀生收入，但這也是體力活啦！」

請繼續往下閱讀...

長年站在商圈外，他也難免遇上酸言甚至衝突。曾有20多歲年輕人當街嗆聲「不要再騙人」，還作勢揮拳；也有人故意找碴，他只好暫時避開，「不然就沒工作了」。不過，也有不少熱心顧客主動遞上發票，讓他感受到溫暖。

對此，財政部也提醒，若以不合常規方式大量蒐集小額發票，可能影響中獎資格，甚至面臨追回獎金的風險；若涉及偽造、變造，更可能觸法。官方呼籲，想參與統一發票兌獎的民眾，仍應以合法途徑取得發票，避免誤觸法網。

