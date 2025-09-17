雨區擴大！10縣市大雨特報 大雷雨炸這4縣市

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日下午氣象署對全台10縣市發布大雨特報。（擷取自中央氣象署網站）

2025/09/17 18:18

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署今天下午對全台10縣市發布大雨特報，另外對嘉義市、嘉義縣、台南市、台東縣發布大雷雨即時訊息，提醒民眾注意。

氣象署今天下午5點55分對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等10縣市發布大雨特報。

請繼續往下閱讀...

另外，氣象署發布雷雨編號 0883：針對「台東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時45分止；雷雨編號 0884：針對「嘉義市、嘉義縣、臺南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時00分止。

氣象署提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象署發布雷雨編號 0884：針對「嘉義市、嘉義縣、臺南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時00分止。（擷取自中央氣象署網站）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法