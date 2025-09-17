台南官田菱角節10/18、19登場！推出這2新產品 風災後拚一波

台南官田菱角產季延後。（記者楊金城攝）

2025/09/17 19:09

〔記者楊金城／台南報導〕「紅菱之鄉」台南官田菱角今年栽種285公頃，但因丹娜絲風災受損196公頃，菱角產季延後，官田區農會10月18、19日舉辦官田菱角節，首度舉辦2天，推出新產品菱角方塊酥與菱蕎酥，希望在風災後多多推銷官田菱角。

種植菱角面積易受農村人口老化、缺工、缺水影響，前年一度申報只有212公頃，去年產地價格好，水源豐富，農民恢復種菱意願高，今年菱田面積連2年增加，成長到285公頃，但受到風災，菱角產季延後，目前台北批發市場只有100多公斤，採收量少，預估要到10月上旬才穩定。

官田農會除辦理菱角共同運銷、收購菱角穩定菱角市場價格，農會總幹事林定億指出，農會推出兩款兼具地方特色與永續理念的伴手禮菱角方塊酥與菱蕎酥，成為節慶送禮與觀光伴手禮的新亮點。菱角方塊酥選用有機認證的官田菱角，創新加入研磨菱角殼粉，讓廢棄物菱角殼化為酥香可口的特色點心。菱蕎酥則結合官田菱角與近些年推廣栽種的新興農作蕎麥，營養豐富，有菱角的清甜與蕎麥的麥香。

台南市菱角產地以官田、麻豆、下營為主，丹娜絲風災造成受損約230公頃，列為天然災害現金救助，以官田區申報最多。林定億說，農會主辦今年官田菱角節，首次到西拉雅官田遊客中心，擴大為2天活動，希望在風災後多多推銷官田菱角，確保菱農的收益。

官田農會新產品菱角方塊酥。（記者楊金城攝）

