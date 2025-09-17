公家幫洗碗「免費洗到年底」 花蓮環保餐具清洗中心試營運

花蓮環保餐具清洗中心試營運，免費收運餐具到免洗中心清洗，花蓮縣環保局說，歡迎廠商登記試洗。（記者花孟璟攝）

2025/09/17 18:42

〔記者花孟璟／花蓮報導〕斥資8000多萬元興建的花蓮縣環保餐具租借及清洗中心，本週開始試營運，但營運前屢次被議員質疑、擔憂變成蚊子館，環保局祭出試營運3個半月期間免費洗，直到今年年底，不過，首週參加清洗的東大門攤商也僅11攤，環保局說，持續歡迎餐飲、團膳、餐廳登記試洗，週五慈濟基金會也已預約試洗餐盒。

花蓮縣府環保局在花蓮市美崙工業區興建「環保餐具清洗中心」，設計2條清洗設備線，若維持8小時運轉，最大清洗量可達2萬個到3萬個碗、盤、杯及筷子、叉子，且不限大小形狀、不限餐具規格，只要可高溫清洗的材質都可送洗，目前仍在OT案委外招商公告中，公告期到10月1日，不過，環保局已經在前天（15日）先行試營運。

環保局為了提高業者送餐具清洗意願，在暑假期間試運轉清洗設備時，曾邀請東大門夜市攤商、餐飲旅宿業者、團膳業者舉辦試運轉說明會，並到中心觀摩體驗清洗流程，餐具洗滌區配置高溫洗碗機、匙筷及刀叉清洗機、高溫洗籃機、烘乾櫃等。然而，在試營運首週，根據環保局統計，東大門夜市200多攤僅有11家提供內用的攤商將餐盤餐具送洗，加上餐廳、團膳業者8家，平均每天洗4000件（包括碗、盤、杯等餐具）。

環保局指出，環境部政策目標是2030年禁用一次性餐具，未來政策只會愈來愈嚴格，因此除了輔導店家更換內用餐具，仍持續受理清洗登記，歡迎廠商來免費試洗，希望持續擴大參與業者，且清洗收運及時間也可規劃配合業者，慈濟基金會也已向環保局預約，週五先試洗一批便當盒，餐盒設計有膠條無法拆卸，擔心高溫清洗問題，因此先試洗，如可行，未來送洗量估每週有600組。

環保局說，清洗中心8月起已依照「促進民間參與公共建設法」辦理相關程序，目前已經在財政部促進民間參與公共建設資訊網招商公告，經營滿6年將移轉給廠商，盼民間企業參與營運。

