    首頁　>　生活

    上半年日本客來台成長11％ 妻夫木聰續任台灣觀光代言人

    日本國民男神妻夫木聰（右）續任日本市場台灣觀光代言人，17日在台北舉辦見面會，左為交通部觀光署長陳玉秀。（記者蔡昀容攝）

    日本國民男神妻夫木聰（右）續任日本市場台灣觀光代言人，17日在台北舉辦見面會，左為交通部觀光署長陳玉秀。（記者蔡昀容攝）

    2025/09/17 17:45

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今年上半年日本來台旅客68萬人次，較去年同期成長約11％。交通部觀光署17日宣布，將延續好評，邀請日本國民男神妻夫木聰續任日本市場代言人，繼續向日本民眾介紹台灣魅力。至於韓國市場代言人，下週將公布。

    日本市場台灣觀光代言人見面會今天在台北舉辦，宣布由妻夫木聰續任，任期為今年9月至明年9月。觀光署長陳玉秀表示，妻夫木聰喜歡台灣，私下多次來台，把台灣視為他第二個家；觀光署希望透過其知名度，帶領更多日本朋友探索台灣。

    陳玉秀表示，日本對台灣而言是重要市場，日本旅客喜歡來台感受台灣生活日常、尋找日本印象，這些元素成為大家口中的「台灣味」，「台灣感性」同樣也影響到日本。

    陳玉秀指出，妻夫木聰去年透過宣傳影片，帶大家去東北角釣蝦、大稻埕吃街邊早餐、日月潭划船、阿里山採茶，都是外國人喜歡的行程，並以展示台灣風光美景為主；今年他往南走，著重於他的個人體驗及視角，透過影片展現他所偏愛的台灣。

    這次宣傳影片拍攝行程，陳玉秀透露，妻夫木聰走訪台南與高雄，領略台南宗廟文化及藝術、走訪龍虎塔、體驗傳統市場，這些都是他沒看過的台灣；妻夫木聰也向她分享，雖然日本已有許多台灣美食，但在台灣當地享用到的美食，樣態更加豐富，令人念念不忘。

    宣傳影片預計十月中旬於日本播出，妻夫木聰下週也將出席辦於名古屋的日本旅展（Tourism EXPO Japan），現身台灣館與日本民眾互動，後續也會參加東京、大阪推廣活動。

    觀光署國際組長黃易成表示，妻夫木聰去年首次擔綱台灣觀光代言人，受到日本20至39歲女性旅客喜愛，也成功吸引40歲以上族群的矚目，展現跨世代的影響力；今年1至6月，日本來台客68萬人次，較去年同期成長約11%，希望下半年能延續上半年熱潮創佳績。換句話說，去年日本來台客131.9萬人次，若以成長11%計算，全年度盼能達146.4萬人次。

    觀光署也在日本規劃一系列宣傳，包含關東關西實體消費者活動、針對年輕客群的跨社群平台傳播異業合作、新媒體平台的台灣觀光推廣等；第四季起，全新廣告也將陸續於電視、網路、交通運具與戶外媒體亮相。另也鎖定修學旅行、郵輪觀光、親子旅遊、美食體驗等主題，並規劃多場大型特色活動，如「野柳石光．夜訪女王」與「千人放天燈」，展現台灣作為日本旅客海外首選旅遊目的地的魅力。

