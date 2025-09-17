桃園小檜溪重劃區「日光安居」社宅動土 至少保留20％「婚育宅」

桃園市桃園區「日光安居」社會住宅舉行動土典禮，內政部長劉世芳（左3）、國家住都中心董事長花敬群（右3）、桃園市副市長蘇俊賓（右2）、立委郭昱晴（左2）等人出席。（記者鄭淑婷攝）

2025/09/17 17:33

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國家住都中心興辦的桃園市桃園區「日光安居」社會住宅今（17）日舉行動土典禮，預計2029年完工，可提供298戶居住單元，國家住都中心董事長花敬群說，「日光安居」為中央在桃園動土的第14處社宅，也是繼「慈文安居」後於桃園區動土的第2處，完工後至少將保留20％「婚育宅」，提供新婚、育有學齡前兒童家庭優先承租。

「日光安居」社宅坐落於小檜溪市地重劃區日光路上，位處藝文特區及站前商圈之間，學區資源及生活機能完善，鄰近新永和市場、市立圖書館、桃園親子館等公共設施服務，車行10分鐘即可抵達桃園火車站，捷運綠線通車後，步行8分鐘可達G08站。國家住都中心簡報指出，「日光安居」總工程經費16億6800萬元，興建1棟地上14層、地下3層建物，298戶規劃套房型181戶、2房型91戶、3房型26戶，1樓公共空間設置長期照護辦公室、托嬰中心及店鋪，有156個汽車、369個機車停車位，建築4面退縮留設綠蔭步道，規劃社區廣場，串聯東門溪畔自行車道。

內政部長劉世芳、國家住都中心董事長花敬群、桃園市副市長蘇俊賓、立委郭昱晴等人出席動土典禮，祈求工程順利，劉世芳說，許多年輕人為了要買房子、租房子及照顧家人，碰到很大的經濟及社會壓力，政府為了照顧年輕人，將社宅「婚育宅」比例從原本的5％提升到20％，「日光安居」位於桃園市蛋黃區，相信完工後將會成為熱門的「婚育宅」選項，除了提高「婚育宅」比例，也增加租金補貼及包租代管，期盼透過這3支箭減輕年輕人負擔。

花敬群說，中央與桃園市興辦的社宅已累積44處、1萬2768戶，其中，中央22處、6543戶，地方22處、6225戶，台灣面臨人口高齡化、房子也高齡化問題，國家住都中心很願意與地方持續深化合作，社宅的提供也會越來越多元化，像是今年第1季、第2季招租的社宅提供5％的「婚育宅」，第3季開始招租的則往上提升到20％，以桃園市為例，正在受理招租的「慈文安居」社宅即保留20％「婚育宅」，今天動土的「日光安居」以及位於桃園車站後站、預計今年底動土的「福安安居A」社宅，完工後也會保留至少20％的「婚育宅」。

國家住都中心簡報指出，中央與桃園市興辦的社宅已累積44處、1萬2768戶。（記者鄭淑婷攝）

桃園市桃園區「日光安居」社會住宅舉行動土典禮，祈福儀式由內政部長劉世芳擔任主典者。（記者鄭淑婷攝）

